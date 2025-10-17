Viele übersehen dieses Schild, obwohl es in vielen Orten wichtig ist

Es gibt viele Verkehrsschilder, die jeder kennt. Bei anderen ist die Bedeutung nicht so klar und einige werden sogar übersehen. Wir klären über das OD-Schild auf.
Dieses Schild sieht nicht immer gleich aus
Deutschland ist ein Schilderwald. Nicht jedes Schild wird in den Fahrschulen gepaukt oder hat eine offensichtliche Bedeutung, die sofort jedem klar ist. Es gibt einige Gründe, warum das Schild mit den Buchstaben „OD“ definitiv dazugehört und von vielen Autofahrern sogar komplett übersehen wird.
Tatsächlich kann das OD-Schild weiß oder gelb sein. Oft ist es in der Nähe des Ortseingangsschilds zu finden. Manchmal versteckt sich die Bezeichnung „OD“ aber auch auf einem großen Stein am Straßenrand.
OD-Schild: Was ist die Bedeutung?
Die wenigsten wissen, was es mit einem OD-Schild am Straßenrand auf sich hat, dabei gibt es eine ganz einfache Erklärung für dieses wenig bekannte Verkehrsschild. Die Abkürzung „OD“ steht für Ortsdurchfahrt.
Laut einer Definition des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr handelt es sich bei einer Ortsdurchfahrt um einen Teil einer Bundesstraße, die innerhalb geschlossener Ortschaften verläuft und auch der Erschließung anliegender Grundstücke dient.
An Autobahnen wird das OD-Schild folglich nicht zu finden sein. In manchen Bundesländern wird das Schild um weitere Buchstaben ergänzt. Mit „V“ und „E“ werden die Verknüpfungs- oder die Erschließungsbereiche gekennzeichnet. Verknüpfungsbereiche finden sich außerhalb geschlossener Ortschaften, Erschließungsbereiche innerorts.
Was bedeuten OD-Schilder für Autofahrer?
OD-Schilder gehören zur Gruppe der Stationszeichen. Die Bedeutung für den Autofahrer ist weniger relevant, denn die Schilder sind straßenrechtlich von Belang. Wenn die Straße mit einem OD-Schild markiert ist, liegt die Straßenbaulast beim Bund und die betreffende Gemeinde muss die Kosten für Sanierung und Reparaturen nicht tragen.
Die Kosten für die Anbringung der Schilder oder Steine gehen in der Regel ebenfalls zulasten des Bundes.