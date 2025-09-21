Virtual Reality früher und heute: So sah 1968 das erste VR-Headset aus

© IMAGO / Westend61 / Bildbearbeitung GIGA 1 / 9

Virtual Reality: Was noch vor ein paar Jahrzehnten wie reine Zukunftsmusik klang, ist heute Realität. Ob beim Zocken, beim Training oder bei der Arbeit – VR-Headsets eröffnen neue Möglichkeiten. Große Technologiekonzerne wie Meta, Sony und Apple treiben die Entwicklung voran und machen virtuelle Welten greifbarer als je zuvor.

Doch wie hat alles angefangen? Wir nehmen euch mit auf eine Reise zurück zu den Anfängen der Virtual Reality.