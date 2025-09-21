Virtual Reality früher und heute: So sah 1968 das erste VR-Headset aus

Virtual Reality: Was noch vor ein paar Jahrzehnten wie reine Zukunftsmusik klang, ist heute Realität. Ob beim Zocken, beim Training oder bei der Arbeit – VR-Headsets eröffnen neue Möglichkeiten. Große Technologiekonzerne wie Meta, Sony und Apple treiben die Entwicklung voran und machen virtuelle Welten greifbarer als je zuvor.
Doch wie hat alles angefangen? Wir nehmen euch mit auf eine Reise zurück zu den Anfängen der Virtual Reality.
Morton Heiligs „Sensorama”
Mitte der 1950er-Jahre erfand der amerikanische Filmemacher Morton Heilig das „Sensorama”. Der Apparat sah aus wie ein riesiger Spieleautomat und zeigte 3D-Filme, die durch Ton, Wind, Gerüche und Vibrationen verstärkt wurden.
Heilig wollte damit ein „Kino der Zukunft“ schaffen, das den Zuschauer mitten ins Geschehen versetzt. Die Technologie konnte sich jedoch nicht durchsetzen, weil sie zu teuer und unpraktisch war.
Morten Heiligs „Telesphere Mask“
Morton Heilig ließ sich von seinem ersten Misserfolg nicht aufhalten. 1960 ließ er die „Telesphere Mask“ patentieren, ein frühes Head-Mounted Display (HMD), das wie eine große Maske vor dem Gesicht getragen wird. Sie zeigte stereoskopische 3D-Filme direkt vor den Augen des Nutzers und erzeugte so einen besonders realistischen Tiefeneindruck.
Ivan Sutherlands „Sword of Damocles“
1968 präsentierte Ivan Sutherland, ein Spezialist für Computergrafik, das erste echte Head-Mounted Display (HMD). Die VR-Brille, bekannt als „Sword of Damocles“, war so schwer, dass sie an der Decke befestigt werden musste. Der Nutzer saß direkt darunter.
Das Gerät zeigte computergenerierte 3D-Grafiken direkt vor den Augen des Nutzers. Sutherland legte mit dieser Erfindung den Grundstein für die spätere Entwicklung moderner VR-Brillen.
Jaron Laniers „EyePhone“
1987 tauchte erstmals der Begriff „Virtual Reality“ auf. Der US-amerikanische Informatiker Jaron Lanier verwendete ihn, um die Produkte seiner Firma VPL Research zu vermarkten.
Er entwickelte das „EyePhone“-System, bestehend aus einem Virtual-Reality-Headset und einem Data Glove (Datenhandschuh). Die beiden Gadgets ermöglichten es dem Nutzer in virtuelle Welten einzutauchen und mit Objekten zu interagieren, als wären sie real.
Virtualitys „The Virtuality 1000CS“
1991 stellte die britische Firma Virtuality das erste auf dem freien Markt erhältliche Virtual-Reality-Arcade-System vor. Es bestand aus einem klobigen stereoskopischen VR-Headset mit eingebauten Sensoren, die die Blickrichtung und Position des Nutzers ermittelten, um ihn in virtuelle Welten eintauchen zu lassen.
Ein pistolenartiger Controller, der an einem Hardware-Gürtel befestigt und um die Taille des Nutzers geschnallt wurde, ermöglichte die Steuerung. Ausgestattet mit einem Commodore Amiga 3000 und einer eigenen Grafikkarte, konnten die Nutzer VR-Spiele in Echtzeit erleben. Durch die Vernetzung mehrerer Einheiten waren sogar Multiplayer-Spiele möglich.
Nintendos „Virtual Boy“
Der „Virtual Boy“ aus dem Jahr 1995 gilt als Nintendos größter Flop. Das VR-Headset musste auf einem Stativ platziert werden, verbrauchte unzählige Batterien und verursachte bei vielen Nutzern Kopfschmerzen. Hinzu kam, dass Nintendo nur 22 zweifarbige Spiele anbot und die 3D-Effekte kaum vorhanden waren.
Umso überraschender ist, dass der „Virtual Boy“ im Februar 2026 ein Comeback feiert: Die Neuauflage erscheint als Zubehör für die Nintendo Switch und Switch 2.
Palmer Luckeys „Oculus Rift“
2012 entwickelte Palmer Luckey, Gründer von Oculus VR, den Prototypen des „Oculus Rift“. Das VR-Headset füllte nahezu das gesamte Sichtfeld aus, sodass die Bildschirmränder kaum wahrnehmbar waren. Dadurch hatten Nutzer das Gefühl, mitten im Spiel zu sein.
Das Projekt finanzierte Luckey über eine Kickstarter-Kampagne, die beeindruckende 2,5 Millionen US-Dollar einbrachte. 2014 übernahm Facebook Oculus VR für 2 Milliarden Euro. 2016 wurde die erste Consumer-Version der Oculus Rift in Deutschland und in den USA ausgeliefert.
Apples „Vision Pro“
Der Sprung von Virtual Reality zu Mixed Reality war nur eine Frage der Zeit. 2023 stellte Meta die Quest 3 vor – ein Headset, das mit zwei Farb- und Tiefenkameras die reale Umgebung nahtlos mit virtuellen Elementen verbindet. Damit könnt ihr zocken, Filme auf einer riesigen virtuellen Leinwand genießen oder mit Fitness-Apps trainieren.
Ein Highlight ist Apples Vision Pro. Das Mixed-Reality-Headset projiziert virtuelle Bildschirme und 3D-Objekte in den Raum, um eine erweiterte Realität zu schaffen. Gesteuert wird es nicht mit einem Controller, sondern mit den Händen, den Augen und der Stimme. Mit einem Preis von circa 4.500 Euro ist das Gerät allerdings purer Luxus.