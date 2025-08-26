Vodafone CallYa Allnet Flat: Drei Monate zum Preis von zwei – so lohnt sich der Prepaid-Start

Wer einen günstigen Prepaid-Tarif im schnellen 5G-Netz von Vodafone sucht, sollte dieses zeitlich begrenzte Angebot kennen: Neukunden zahlen für die CallYa Allnet Flat S nur 19,99 Euro und können den Tarif ganze drei Monate lang nutzen.
Normalerweise liegen die Kosten für diesen Zeitraum bei knapp 30 Euro – ein Rabattcode ist nicht nötig. Im Paket enthalten sind 15 GB Datenvolumen alle 4 Wochen sowie eine Telefon- und SMS-Flat ins deutsche Netz (Angebot bei Vodafone ansehen). Zusätzlich gibt es 200 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Länder. EU-Roaming ist, wie bei Prepaid mittlerweile üblich, inklusive, ebenso WiFi-Calling. Wer seine Rufnummer zu Vodafone mitbringt, bekommt zudem noch 10 Euro Extra-Guthaben.
Die Details des Tarifs im Überblick:
- Netz: Vodafone
- 15 GB 5G-Datenvolumen alle 4 Wochen
- Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze
- 200 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze
- EU-Roaming inklusive
- WiFi-Calling inklusive
- Ohne Vertragsbindung (Prepaid)
- Kosten: Einmalig 19,99 Euro für 3 Monate, danach 9,99 Euro alle 4 Wochen
- Bereitstellungsgebühr: entfällt
Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von Vodafone?
Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Ab dem vierten Monat gilt dann wieder der reguläre Preis von 9,99 Euro pro 4-Wochen-Abrechnungszeitraum. Der Deal eignet sich also vor allem, wenn ihr den Tarif ohnehin ausprobieren wolltet oder für die kommenden Monate ein günstiges und unkompliziert kündbares Prepaid-Angebot sucht.
Da keine Mindestlaufzeit besteht, bleibt ihr flexibel. Gerade für alle, die sich nicht langfristig binden wollen, ist das attraktiv – etwa für einen Übergangszeitraum oder als Zweitkarte. Das Gesamtvolumen von 45 GB verteilt sich auf drei 4-Wochen-Zeiträume, ihr müsst es also nicht auf einmal verbrauchen.
Falls euch der Tarif zusagt, könnt ihr ihn direkt online bestellen. Laut Vodafone ist das Angebot nur für kurze Zeit verfügbar, ein fester Endtermin wird nicht genannt.