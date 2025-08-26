Vodafone CallYa Allnet Flat: Drei Monate zum Preis von zwei – so lohnt sich der Prepaid-Start

Wer einen günstigen Prepaid-Tarif im schnellen 5G-Netz von Vodafone sucht, sollte dieses zeitlich begrenzte Angebot kennen: Neukunden zahlen für die CallYa Allnet Flat S nur 19,99 Euro und können den Tarif ganze drei Monate lang nutzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Normalerweise liegen die Kosten für diesen Zeitraum bei knapp 30 Euro – ein Rabattcode ist nicht nötig. Im Paket enthalten sind 15 GB Datenvolumen alle 4 Wochen sowie eine Telefon- und SMS-Flat ins deutsche Netz (Angebot bei Vodafone ansehen). Zusätzlich gibt es 200 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Länder. EU-Roaming ist, wie bei Prepaid mittlerweile üblich, inklusive, ebenso WiFi-Calling. Wer seine Rufnummer zu Vodafone mitbringt, bekommt zudem noch 10 Euro Extra-Guthaben.

Angebot bei Vodafone ansehen

Anzeige

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: Vodafone

15 GB 5G -Datenvolumen alle 4 Wochen

-Datenvolumen alle 4 Wochen Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

200 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze

EU-Roaming inklusive

WiFi-Calling inklusive

Ohne Vertragsbindung (Prepaid)

Kosten: Einmalig 19,99 Euro für 3 Monate , danach 9,99 Euro alle 4 Wochen

, danach 9,99 Euro alle 4 Wochen Bereitstellungsgebühr: entfällt

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von Vodafone?

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Ab dem vierten Monat gilt dann wieder der reguläre Preis von 9,99 Euro pro 4-Wochen-Abrechnungszeitraum. Der Deal eignet sich also vor allem, wenn ihr den Tarif ohnehin ausprobieren wolltet oder für die kommenden Monate ein günstiges und unkompliziert kündbares Prepaid-Angebot sucht.

Anzeige

Da keine Mindestlaufzeit besteht, bleibt ihr flexibel. Gerade für alle, die sich nicht langfristig binden wollen, ist das attraktiv – etwa für einen Übergangszeitraum oder als Zweitkarte. Das Gesamtvolumen von 45 GB verteilt sich auf drei 4-Wochen-Zeiträume, ihr müsst es also nicht auf einmal verbrauchen.

Angebot bei Vodafone ansehen

Falls euch der Tarif zusagt, könnt ihr ihn direkt online bestellen. Laut Vodafone ist das Angebot nur für kurze Zeit verfügbar, ein fester Endtermin wird nicht genannt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.