Vodafone haut raus: Aktuell bis zu 30 Prozent Rabatt auf GigaMobil-Tarife

Erst wenn das Datenvolumen knapp wird, merkt man oft erst, wie wichtig mobiles Internet ist. Ob Streaming, Navigation oder Videoanrufe – ohne stabile Verbindung ist man schnell eingeschränkt. Vodafone bietet jetzt für kurze Zeit Tarife mit bis zu 30 Prozent Rabatt und lässt dieses Problem damit der Vergangenheit angehören.

Vom 09.10. bis einschließlich 10.11.2025 reduziert Vodafone die Preise für seine GigaMobil-Tarife deutlich. In diesem Zeitraum gibt es 25 Prozent Rabatt auf alle regulären GigaMobil-Tarife sowie 30 Prozent Rabatt auf die GigaMobil-Young-Tarife. Zudem entfällt die Anschlussgebühr in allen Tarifen, die normalerweise 39,99 Euro beträgt.

Der Nachlass wird für die ersten 24 Monate der Vertragslaufzeit gewährt und direkt von der monatlichen Grundgebühr des Tarifs abgezogen – auch dann, wenn ihr euch ein Smartphone dazu bestellt. Die Hardware-Kosten bleiben davon unberührt.

GigaMobil-Tarife im Überblick

7 GB bis unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)

(bis zu 300 Mbit/s) Allnet-Flat & SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Vodafone Top-Netz

Mindestlaufzeit: 24 Monate, 1 Monat Kündigungsfrist

Bei den regulären GigaMobil-Tarifen zahlt ihr für den „GigaMobil M“ mit 100 GB statt 50 GB aktuell 37,49 Euro statt 49,99 Euro. Wer unbegrenztes Datenvolumen benötigt, kann den „GigaMobil XL“ für 59,99 Euro statt 79,99 Euro abschließen. Auch hier entfällt die Anschlussgebühr vollständig – ein Kostenpunkt, der bei vielen Anbietern zusätzlich anfällt.

Bei den GigaMobil-Young-Tarifen profitieren vor allem die größeren Pakete. Der „GigaMobil Young S“ mit derzeit 100 GB statt 50 GB kostet monatlich 20,99 Euro statt 29,99 Euro. Im Top-Tarif „GigaMobil Young XL“ mit unbegrenztem Datenvolumen sinkt der Preis von 69,99 Euro auf 48,99 Euro. Besonders wenn ihr unterwegs viel streamt oder große Dateien ladet, kann sich das lohnen, zumal auch hier keine Anschlussgebühr anfällt.

Lohnt sich Vodafone GigaMobil bei diesem Rabatt?

Optimal sind die GigaMobil-Tarife, wenn ihr unterwegs viel mit dem Smartphone arbeitet, euch oft Videos in hoher Auflösung anschaut oder große Dateien verschickt. Auch für Pendler, die im Zug auf Streaming setzen, sind die hohen Datenpakete interessant. Der unbegrenzte XL-Tarif nimmt euch sogar komplett die Sorge, jemals ans Limit zu stoßen – egal, wie datenlastig euer Alltag aussieht.

Wichtig: Das Angebot gilt nur für Neuabschlüsse und nur innerhalb des Aktionszeitraums. Für alle, die ohnehin über einen Tarifwechsel nachdenken oder von Preiserhöhungen bei anderen Anbietern betroffen sind, könnte sich jetzt ein genauer Blick lohnen. Die vollständige Übersicht findet ihr direkt bei Vodafone.