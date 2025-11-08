Vodafone-Netz mit XXL-Datenvolumen: 100 GB für 19,99 € – und ihr habt volle Flexibilität

Wer richtig viel Datenvolumen braucht, aber trotzdem flexibel bleiben möchte, sollte sich diesen Deal ansehen. SIMon mobile bietet mit dem Flex 100 GB einen echten Power-Tarif im Vodafone-Netz ohne Vertragsbindung – perfekt für Streaming-Fans und Heavy-User.

SIMon mobile Flex 100 GB für grenzenlose Nutzung

Der SIMon mobile Flex 100 GB bringt alles mit, was Power-User brauchen: 100 GB Datenvolumen mit bis zu 100 MBit/s im Vodafone-Netz, eine Allnet- und SMS-Flat sowie maximale Flexibilität durch monatliche Kündbarkeit (zum Angebot bei SIMon mobile).

Für 19,99 Euro ohne Anschlusspreis bekommt ihr ein Datenpaket, das auch für intensivste Nutzung reicht. Die Besonderheit: Bei Bedarf könnt ihr den Vertrag sogar bis zu drei Monate pausieren.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Vodafone (5G)

Anbieter: SIMon mobile

Tarifname: SIMon mobile Flex 100 GB

Datenvolumen + Speed: 100 GB mit bis zu 100 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming, eSIM verfügbar, Vertragspause bis 3 Monate möglich

Einmalige Kosten: 0 Euro

Grundgebühr: 19,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der SIMon mobile Flex 100 GB richtet sich an echte Vielsurfer und alle, die ihr Smartphone als Hauptgerät für Entertainment und Arbeit nutzen. Mit 100 GB könnt ihr täglich mehrere Stunden 4K-Videos streamen, umfangreich in sozialen Medien aktiv sein, Cloud-Gaming betreiben oder sogar den Tarif als Festnetz-Ersatz nutzen. Auch für Content-Creator oder mobile Arbeiter ist dieses Volumen ideal.

Besonders attraktiv ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit 20 Cent pro Gigabyte gehört der Tarif zu den günstigsten in dieser Volumenklasse. Die monatliche Kündbarkeit bietet maximale Flexibilität, während die einzigartige Pausenfunktion zusätzliche Freiheiten schafft. Das Vodafone-Netz bietet eine gute Alternative zur Telekom mit starker Abdeckung und hohen Geschwindigkeiten.

Alternativen zum Tarif

Wer noch mehr Volumen benötigt, kann bei SIMon mobile zum 150 GB Flex-Tarif greifen. Für weniger Datenverbrauch gibt es kleinere Flex-Tarife zu günstigeren Preisen.

Andere Anbieter mit vergleichbaren Volumen wie congstar oder Unlimited Mobile verlangen meist mehr oder bieten weniger Flexibilität. Im Telekom-Netz sind 100 GB-Tarife deutlich teurer. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch weitere Angebote mit besonders viel Datenvolumen und maximaler Flexibilität auf einen Blick.

