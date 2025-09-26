Vodafone schaltet Netz aus – aber die meisten Nutzer profitieren

Für richtig alte Handys ist bei Vodafone bald Schicht im Schacht

Vodafone zieht die Abschaltung seines 2G-Angebots vor. Ursprünglich wollte der Mobilfunkanbieter das Netz erst 2030 ausknipsen, jetzt soll es bereits 2028 soweit sein. Für Nutzer, die noch ein Uralt-Handy nutzen, wird damit die Zeit knapp – doch für alle anderen hat der Schritt einige Vorteile.

Vodafone schaltet 2G-Netz aus

Für reguläre Nutzer läutet Vodafone im September 2028 für das 2G-Netz das Ende ein. Wichtige IoT-Anwendungen werden von dem mittlerweile deutlich überholten Netz aber bis Ende 2030 unterstützt.

Wer noch auf ein Handy setzt, das keine anderen Standards als 2G verarbeiten kann, muss also bis dahin umsatteln – für alle anderen soll der Schritt aber laut Vodafone durchaus Vorteile mit sich bringen.

Zuallererst sollen ländliche Gebiete, in denen derzeit nur 2G verfügbar ist, bis zur Abschaltung auf LTE und 5G umgestellt und somit wesentlich modernisiert werden. Bessere Verbindungen und eine höhere Geschwindigkeit sind dadurch möglich.

Außerdem soll das Abstellen des 2G-Netzes Einsparungen bei der Low-Band-Bandbreite mit sich bringen, die allen Nutzern zugute kommt und für bis zu 10 Prozent Kapazitätsgewinn sorgt. (Quelle: Vodafone)

2G hat nach Jahrzehnten ausgedient

Das 2G-Netz hat lange gute Dienste geliefert, aber bereits 2004 war es mit der Einführung von 3G mit UMTS in Deutschland überholt. Seitdem hat sich das Mobilfunknetz und seine Nutzung grundlegend verändert und der alte Standard kann schlicht nicht mehr mithalten.

Die Zahl der Menschen, die noch ein über 20 Jahre altes Handy nutzen, dürfte verschwindend gering sein. Vermutlich könnte es deswegen eher bei älteren IoT-Geräten wie Energiezählern durch die Abschaltung zu Handlungsbedarf kommen, doch Vodafone verspricht hier ebenfalls neue Lösungsansätze. Unter anderem soll mit 5G RedCap eine modernere energiesparsame IoT-Technologie eingeführt werden.