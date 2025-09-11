Vodafone-Störung aktuell – hier gibt es heute gleich mehrere Probleme

Durch Umbauarbeiten und technische Probleme kommt es bei Vodafone immer wieder zu Störungen. Meist sind die Unterbrechungen regional begrenzt. Aktuell scheint es aber größere Probleme bei Vodafone zu geben. Ist eure Internet- oder Mobilfunkverbindung beeinträchtigt, seid ihr also nicht allein. GIGA hält die Probleme im Blick und erklärt, warum ein aktuelles „Vodafone-Down“ euch betreffen kann und welche Dienste Störungen haben.

Vodafone bietet verschiedene Dienste an und ob es dort zu Störungen kommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wartungsarbeiten oder Beschädigungen an Leitungen können dazu führen, dass es bei Vodafone im Mobilfunk, Festnetz oder beim TV-Empfang zu Störungen kommt. Was euch aktuell erwartet, erfahrt ihr hier.

Aktuelle Vodafone-Störungen und Ausfälle

Unabhängig von unerwarteten Problemen kommt es aufgrund von Wartungsarbeiten zu angekündigten Aussetzern. Hier sind aktuell und möglicherweise auch in den nächsten Tagen Probleme zu erwarten:

Datum Orte Gestörte Dienste Grund / Status 11.9. bundesweit Störung bei Telefonie, Internet und TV unbekannt, aber möglicherweise im Zusammenhang mit den Problemen bei Telekom, O2 und 1&1

Das sind bekannte Vodafone-Störungen, an denen bereits gearbeitet wird. Bei Wartungsarbeiten kann es vorkommen, dass diese länger als geplant dauern. Wenn also für den heutigen Tag solche Arbeiten gemeldet wurden, bestehen diese möglicherweise auch morgen noch. Aus diesem Grund seht ihr hier nun immer die Meldungen einer zurückliegenden Woche.

Wo erfahrt ihr mehr über Vodafone-Probleme?

Telefonisch erreicht ihr Vodafone über 0800 1721212 oder die 1212 aus dem Vodafone-Netz .

oder die . Falls ihr noch ins Internet kommt, könnt ihr auch das Vodafone-Kontaktformular zur Meldung der Probleme nutzen.

Aktuelle Störungen listete Vodafone früher außerdem unter der Adresse vod.af/AktuelleStörung auf, doch seit 2023 ist dort der Support tot.

In der Regel könnt ihr aber nicht viel tun, als einfach abzuwarten und immer wieder mal zu probieren, ob es endlich geht. Also: Nicht aufregen! Tief einatmen und … weiterleben.

