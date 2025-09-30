Vodafone-Tarif zum Witzpreis: 15 GB 5G-Datenvolumen & Flats für nur 4,99 € im Monat

Wer auf der Suche nach einem günstigen und flexiblen Handytarif ist, sollte jetzt aufhorchen: sparSIM bietet den XS Flex-Tarif mit 15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz für nur 4,99 Euro pro Monat an – und das monatlich kündbar.
Handytarif zum Schnäppchenpreis
Der sparSIM XS Flex kombiniert alles, was ihr für den mobilen Alltag braucht: 15 GB Datenvolumen mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, eine Allnet- und SMS-Flat sowie die Zuverlässigkeit des Vodafone-Netzes (Angebot von sparSIM ansehen). Besonders praktisch: Ihr müsst euch nicht langfristig festlegen, denn der Tarif ist monatlich kündbar. So bleibt ihr flexibel und könnt bei Bedarf schnell wechseln oder den Tarif anpassen.
Die Details des Tarifs im Überblick:
- Netz: Vodafone
- Anbieter: sparSIM
- Tarifname: sparSIM XS Flex
- Datenvolumen + Speed: 15 GB 5G mit bis zu 50 MBit/s
- inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming
- eSIM nachträglich über Service-Center bestellbar
- Laufzeit: monatlich kündbar
- Grundgebühr: 4,99 Euro pro Monat
- kein Anschlusspreis
Für wen lohnt sich der Tarif von sparSIM?
Der sparSIM XS Flex richtet sich an Normalsurfer, die eine solide Grundausstattung für den mobilen Alltag suchen. Mit 15 GB könnt ihr problemlos soziale Netzwerke nutzen, E-Mails abrufen, navigieren und gelegentlich Videos streamen. Für intensive Netflix-Sessions oder als Ersatz für den Festnetz-Anschluss reicht das Datenvolumen jedoch nicht aus.
Die 50 MBit/s Download-Geschwindigkeit sorgen für flüssiges Surfen und schnelle Downloads. Das Vodafone-Netz bietet dabei eine sehr gute Abdeckung in Deutschland und zuverlässige Verbindungen auch in ländlichen Gebieten.
Besonders attraktiv macht den Tarif der niedrige Preis von unter 5 Euro – eine echte Seltenheit bei Tarifen im Vodafone-Netz. Die monatliche Kündbarkeit ist ideal für alle, die sich nicht langfristig festlegen möchten oder ihre Tarif-Situation flexibel anpassen wollen. Außerdem gibt es keinen Anschlusspreis. Nach Ablauf zahlt ihr weiterhin 4,99 Euro.
Alternativen zum Tarif
Wer mehr Datenvolumen benötigt, findet bei sparSIM auch größere Tarife mit 30 GB oder 45 GB – ebenfalls mit 5G und im Vodafone-Netz. Für Sparfüchse, die mit weniger Datenvolumen auskommen, könnte sich ein Blick auf günstigere O2-Tarife lohnen, die oft noch preiswerter sind, aber eine schwächere Netzabdeckung bieten.
Nutzt gerne unseren Vergleichsrechner, um weitere Optionen zu entdecken und den perfekten Tarif für eure Bedürfnisse zu finden.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.