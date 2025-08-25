Vodafone zeigt Apple und Samsung, wie man Kunden glücklich macht

Vodafone zeigt Samsung und Apple mit dem 5-Jahres-Versprechen, wie Kundenbindung auch gehen kann.

Vodafone startet mit dem neuen 5-Jahres-Versprechen ein Upgrade für die Herstellergarantie, wenn ihr euer Smartphone direkt zu eurem Mobilfunk dazukauft. Die reguläre Garantie von Apple (ein Jahr) oder Samsung (zwei Jahre) bei Smartphones wird damit auf fünf Jahre verlängert.

Vodafone will Laufzeit-Tarife attraktiver machen

Mit dem Schritt bringt Vodafone echten Mehrwert in seine Laufzeit-Tarife. Das 5-Jahres-Versprechen gilt für alle Mobilfunk-Tarife ab der Stufe M als kostenloses Zusatzfeature. Kleinere Tarife können die Garantieverlängerung für 3,99 Euro pro Monat optional dazubuchen. Sie gilt aber nur, wenn ihr zusätzlich zum Handyvertrag euer Smartphone bei Vodafone kauft und dort in monatlichen Raten über den Vertrag abbezahlt.

Aber was genau bekommen Vodafone-Kunden? Enthalten sind alle regulären Garantiefälle, die auch der Hersteller eures Smartphones abdeckt. Während Apple hier aber schon nach einem Jahr Schluss macht und Samsung nach zweien – beim Akku aber auch nur 12 Monate gibt – hängt Vodafone also noch mindestens drei Jahre dran.

Explizit erwähnt Vodafone in seiner Mitteilung den Akku-Tausch. Wenn der Akku schlapp macht und innerhalb des 5-Jahres-Versprechens unter 80 Prozent seiner Anfangskapazität fällt, tauscht Vodafone die Batterie kostenlos aus – gerade für Vielnutzer ein echtes Plus. Ihr solltet aber beachten: Wie die Herstellergarantie greift auch Vodafones neues Versprechen nur, wenn kein Schaden wie ein Sturz das Problem verursacht hat. Dafür ist die Garantie nicht zuständig.

Das 5-Jahres-Versprechen wird am 27. August ins Leben gerufen. Wer gerade vor dem Vertragsschluss steht, sollte also vielleicht noch ein paar Tage warten, um vom kostenlosen Angebot zu profitieren.

Während Kundinnen und Kunden von Vodafone sich über die Verbesserung der Verträge freuen können, hat auch der Anbieter etwas davon: Die Laufzeit-Tarife mit Ratenzahlung werden dadurch deutlich attraktiver – und ihr profitiert vor allem über die magische Grenze von zwei Jahren hinaus, nach der ihr euren Vertrag monatlich kündigen könnt.

Denn gerade dann dürften Garantiefälle häufiger vorkommen und ihr könnt etwa von der kostenlosen Reparatur des Akkus profitieren. Vodafone steigert so die Chancen, dass ihr nicht nach Ende der Vertragslaufzeit kündigt. Vor allem auch dadurch, dass das 5-Jahres-Versprechen von vorne beginnt, wenn ihr euch innerhalb des Vertrags für ein neues Handy entscheidet.

Trotzdem bleibt das Angebot von Vodafone ein netter Bonus, den ihr kennen solltet, gerade wenn ihr euch ohnehin für einen der Vodafone-Tarife entscheidet. Wenn ihr bei den Vertragskosten aber sparen wollt, gibt es günstigere Alternativen – dafür ohne kostenlose Garantieverlängerung.