Völlig kostenlos – Nehmt diese E-Books unbedingt mit!

Die Trilogie der Schalketown-Krimis, Berlin-Dystopie, Kleinstadtliebe, schlafloser Tod und Kirschblüten erwarten euch heute in den Gratisbüchern. Im Amazon-Shop bekommt ihr täglich neue E-Books kostenlos für euren Kindle-Reader.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Kirschblütenmomente - Perfekt für mich: Ein authentischer Friends-to-Lovers Liebesroman, mit Spice u

Ist es Liebe? Oder Wahnsinn?: Roman

Lass Mich Niemals Los (Trickle Creek Serie 1)

ZERTRÜMMERT

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Auftakt: Schattengewächse - eine nahe Zukunft, Band 1 (Schattengewächse Eine Nahe Zukunft)

Camp 55

SonnenMond Saga – Klirrender Januar (SonnenMond Saga 1)

Der Stachel der Erinnerung. Zeitreise-Liebesroman: Wikinger - nordische Götter - Magie

Blossom Chill – Verrat & Sühne: Enemies-to-Lovers Fantasy-Romanze in Dark Academia Setting (Blossom

Krimis, Romane und Thriller

Schalketown Die Trilogie

Totenaudienz: Gesellschafts-Satire-Krimi

Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1)

Sleepless – Schlaflose Nacht (Sleepless 1)

Frau Weber und der Mond: Kriminalroman (Frau Weber Krimis 1)

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wunsch an den Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 3)

Eine Waffel Menge Ärger

Always You: Cole & Phoebe (California-Love-Reihe 2)

Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1)

Kriegshörner (Die Klingensturm-Chroniken 1)

Das Juwel der Zeit (Die Juwelen der Macht 3)

Meisterliches Gambit: Die vergessenen Geheimnisse der Romanow Dynastie

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

