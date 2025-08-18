Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Völlig kostenlos – Nehmt diese E-Books unbedingt mit!

Völlig kostenlos – Nehmt diese E-Books unbedingt mit!

Marco Kratzenberg
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Die Trilogie der Schalketown-Krimis, Berlin-Dystopie, Kleinstadtliebe, schlafloser Tod und Kirschblüten erwarten euch heute in den Gratisbüchern. Im Amazon-Shop bekommt ihr täglich neue E-Books kostenlos für euren Kindle-Reader.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Kirschblütenmomente - Perfekt für mich: Ein authentischer Friends-to-Lovers Liebesroman, mit Spice u
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:31 Uhr
Ist es Liebe? Oder Wahnsinn?: Roman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:32 Uhr
Lass Mich Niemals Los (Trickle Creek Serie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:39 Uhr
ZERTRÜMMERT
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:40 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Auftakt: Schattengewächse - eine nahe Zukunft, Band 1 (Schattengewächse Eine Nahe Zukunft)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:33 Uhr
Camp 55
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:35 Uhr
SonnenMond Saga – Klirrender Januar (SonnenMond Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:36 Uhr
Der Stachel der Erinnerung. Zeitreise-Liebesroman: Wikinger - nordische Götter - Magie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:38 Uhr
Blossom Chill – Verrat & Sühne: Enemies-to-Lovers Fantasy-Romanze in Dark Academia Setting (Blossom
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:39 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Schalketown Die Trilogie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:30 Uhr
Totenaudienz: Gesellschafts-Satire-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:31 Uhr
Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:33 Uhr
Sleepless – Schlaflose Nacht (Sleepless 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:52 Uhr
Frau Weber und der Mond: Kriminalroman (Frau Weber Krimis 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:34 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wunsch an den Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 07:09 Uhr
Eine Waffel Menge Ärger
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 05:01 Uhr
Always You: Cole & Phoebe (California-Love-Reihe 2)
0,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 02:44 Uhr
Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.08.2025 21:39 Uhr
Kriegshörner (Die Klingensturm-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.08.2025 21:03 Uhr
Das Juwel der Zeit (Die Juwelen der Macht 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.08.2025 22:08 Uhr
Jenseits der Schwelle (Ein Isla-Rivers-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 04:14 Uhr
Meisterliches Gambit: Die vergessenen Geheimnisse der Romanow Dynastie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 06:08 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

