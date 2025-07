Volksbank: Echtzeitüberweisung – Kosten und Geschwindigkeit

Was kostet eine Echtzeitüberweisung bei der Volksbank und wie schnell ist diese Art des Geldtransfers wirklich? Hier erfahrt ihr, welche Regeln beim Preis und beim Tempo gelten und wie ihr bei der Volksbank eine Echtzeitüberweisung durchführt.

Wer den Unterschied zwischen einer Standard- und einer Echtzeitüberweisung wissen möchte, kann sich durchaus an der Bezeichnung orientieren: Eine Überweisung in Echtzeit muss innerhalb von 10 Sekunden eine Bestätigung der empfangenen Bank ergeben. Ihr bekommt also während der Überweisung angezeigt, ob es geklappt hat, oder nicht. Dabei spielt es aber auch eine Rolle, ob der Name auf der Überweisung stimmt. Alternativ könnt ihr übrigens das neue Zahlungssystem Wero nutzen, das ebenfalls in Echtzeit Geld von einem zum anderen Konto überträgt.

Was kostet eine Echtzeitüberweisung bei der Volksbank?

Seit dem 9. Januar 2025 müssen alle Banken im Euro-Raum zumindest den Empfang von Echtzeitüberweisungen ermöglichen. Im Oktober muss dann bei jeder dieser Banken auch der Geldversand in Echtzeit möglich sein.

Eine der Hauptregeln bei dieser Verordnung lautet, dass die Echtzeitüberweisung nicht teurer als die Standardüberweisung sein darf. Damit hängt der Preis einer schnellen Überweisung von der Art eures Kontos ab.

Wenn also die Kosten für eine Standardüberweisung in eurer Girokonto-Gebühr enthalten sind, dann sind auch Echtzeitüberweisungen bei der Volksbank kostenlos. Nutzt ihr ein Geschäftskonto, bei dem für einzelne Überweisungen Kosten entstehen, dann kosten solche Instant-Transfers genauso viel.

Wie funktioniert die Echtzeitüberweisung?

Beim Onlinebanking der Volksbank unterscheiden sich die Echtzeitüberweisung und das Standardverfahren in erster Linie durch einen Haken. Wenn ihr den bei der Option „Als Echtzeit-Überweisung ausführen“ setzt, dann wird eure Überweisung innerhalb weniger Sekunden ausgeführt und quittiert.

Ein Haken unterscheidet zwischen Standard- und Echtzeitüberweisung (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr den Empfänger, dessen IBAN, den Betrag und Verwendungszweck eingegeben habt, könnt ihr entweder ein gewünschtes Ausführungsdatum festlegen, oder stattdessen einfach einen Haken setzen, um eine Echtzeitüberweisung durchzuführen.

Nach Eurer Prüfung der Überweisung bekommt ihr einen Bestätigungsbildschirm angezeigt und auf dem befindet sich dann auch der Überweisungsstatus. Sobald die Überweisung von der empfangenden Bank quittiert wird, bekommt ihr eine Echtzeit-Rückmeldung.

Das wurde ja auch Zeit Früher konnte es tatsächlich zu Mahnungen kommen, bloß weil das Geld von Bank A zu Bank B mehrere Tage brauchte. Dabei war die Kommunikation zwischen den Geldinstituten schon digital. Dass es nun nur noch Sekunden dauert, bis man eine Eingangsbestätigung erhält, war schon lange nötig und ich nutze es mittlerweile eigentlich immer. Das sollte der Standard sein. Marco Kratzenberg

