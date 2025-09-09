Volvo-Chef spricht Klartext: Für einige Autohersteller sieht es düster aus

Für Volvo sind E-Autos eine Überlebensfrage.

Volvo-Chef Håkan Samuelsson warnt, dass europäische Hersteller im globalen Wettbewerb zunehmend ins Hintertreffen geraten. Den Wandel von Benzinern zu E-Autos überstehen nicht alle.

E-Autos: Volvo-Chef sieht dunkle Zeiten

Samuelsson ist nach seiner Pensionierung zurückgekehrt, um Volvo wieder in die Spur zu bringen. Der Konzern leidet unter schwachen Verkaufszahlen, Verzögerungen bei Modellen wie dem EX90 und Softwareproblemen. Hinzu kommen politische Unsicherheiten, darunter US-Drohungen wegen chinesischer Eigentümerstrukturen. Für Samuelsson ist außerdem klar: Die Branche steht vor einem Wettlauf, der für viele westliche Autobauer existenzbedrohend werden könnte.

In einem Interview mit Bloomberg erklärt er nun, dass die Elektrifizierung keine Option, sondern ein unumkehrbarer Prozess sei. In zehn Jahren werde der Markt fast vollständig elektrisch sein, doch nicht alle Hersteller seien darauf vorbereitet.

Besonders für die europäischen Marken werde es eng, da chinesische Produzenten wie BYD, Xiaomi oder Zeekr längst auf Expansionskurs sind. Schon jetzt beherrschen sie mehr als die Hälfte des heimischen Marktes in China und drängen mit aggressiven Preisen nach Europa.

Volvo sieht darin einerseits eine Bedrohung, andererseits auch einen eigenen Vorteil: Durch die Nähe zum Mutterkonzern Geely könne man von dieser Stärke profitieren. Samuelsson ist der meinung, dass die Verbindung seinem Unternehmen langfristig helfen werde, um mitzuhalten.

Volvo-Prognose: Wenige Sieger, viele Verlierer

„Die Industrie wird elektrisch – es gibt kein Zurück“ , sagt der Volvo-Chef voraus (Quelle: Bloomberg). Allerdings erwartet er eine massive Konsolidierung. So wie früher Ford, GM, Toyota oder Volkswagen den Markt dominierten, könnten künftig nur noch wenige chinesische Marken zusammen mit einigen etablierten Herstellern die Oberhand behalten. Der Rest müsse sich neu aufstellen oder eben verschwinden.

Volvo selbst will durch Kostensenkungen und eine straffere Modellpolitik Zeit gewinnen. Plug-in-Hybride sollen als Brücke dienen, bis Ladeinfrastruktur und Nachfrage weiter ausgebaut sind. Parallel soll die Entwicklung neuer globaler Plattformen für Elektroautos die Wettbewerbsfähigkeit sichern.