Von 0 auf voll: So lädst du Lidl Connect blitzschnell auf – sogar aus dem Ausland

Lidl Connect ist ein Prepaid-Mobilfunktarif, bei dem man im Voraus Guthaben auflädt, um telefonieren, simsen oder surfen zu können. Es gibt mehrere bequeme Möglichkeiten, das Guthaben wieder aufzufüllen.

Wenn ihr eine SIM-Karte und einen Prepaid-Tarif von Lidl Connect habt, dann werdet ihr regelmäßig euer Guthaben für das Konto aufladen müssen. Nutzt ihr das Lidl-Connect-Netz, telefoniert und surft ihr mit dem D-Netz von Vodafone. Ist euer Guthaben aufgebraucht, gibt es verschiedene Wege, es wieder aufzuladen. Wir zeigen euch im weiteren Artikel, wie genau das funktioniert. An anderer Stelle sagen wir euch zudem, wie ihr eine Nummer zu Lidl Connect mitnehmen könnt.

Lidl Connect mit Guthabenkarten aufladen - so geht's

Selbstverständlich könnt ihr euch das Guthaben für Lidl Connect in jeder Lidl-Filiale in Form von Lidl-Connect-Guthabenkarten kaufen. Dabei gibt es Karten im Wert von 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro und 25 Euro. So geht es Schritt für Schritt:

Kauft euch eine Guthabenkarte für Lidl Connect. Darauf befindet sich eine 12-stellige Aufladenummer. Diese gebt ihr folgendermaßen in euer Handy ein: *100*Aufladenummer# Drückt auf die Hörertaste und ihr solltet umgehend eine Bestätigung für die Aufladung erhalten. Das Guthaben ist sofort gutgeschrieben und kann von euch genutzt werden.

Lidl Connect: Aufladen per PayPal, Bankeinzug oder Kreditkarte

Wenn ihr nicht ständig darauf achten wollt, wie viel Geld ihr noch auf dem Guthaben-Konto habt und das Guthaben nicht über die Karte aufladen wollt, geht das auch anders. Über euer Kundenkonto oder die Kundenbetreuung von Lidl Connect könnt ihr entweder eure Bankverbindung, Kreditkarteninformationen oder einen PayPal-Account hinterlegen und das Guthaben so erneut aufladen. Das funktioniert auch automatisch. Dabei wird euer Guthaben aufgeladen, wenn es sich unter einem bestimmten Wert befindet. Für diese Zahlungsweisen müsst ihr allerdings mindestens 18 Jahre alt sein und eine Bonitätsprüfung muss positiv ausfallen. Die automatische Aufladung per PayPal, Kreditkarte oder Bankkonto kann man auch in der App einrichten:

Guthaben abrufen und im Ausland aufladen

Tipp: Vor längeren Reisen oder bei Tarifwechseln empfiehlt es sich, rechtzeitig aufzuladen, um Unterbrechungen im Service zu vermeiden. Das aktuelle Guthaben lässt sich jederzeit mit *100# oder in der Lidl-Connect-App abrufen.

Außerdem findet ihr das aktuelle Guthaben auch in der Lidl-Connect-App oder in eurem Kundenkonto. Die App von Lidl Connect braucht ihr zudem auch, wenn ihr Guthaben im Ausland aufladen wollt. Dazu braucht ihr nur eine Internetverbindung und müsst eure Bankverbindung im Kundenkonto hinterlegen. Aber auch hier funktioniert die Aufladung über die Lidl-Connect-App.

Lidl-Connect-Guthaben auszahlen lassen

Zwar könnt ihr euer Guthaben der Lidl-Connect-Karte nicht übertragen, allerdings könnt ihr das Guthaben auszahlen lassen. Habt ihr eure Lidl-SIM-Karte und den dazugehörigen Tarif gekündigt, muss es nicht verfallen. Das Restguthaben kann auf euer Girokonto überwiesen werden. Dafür müsst ihr den Prepaid-Vertrag zunächst kündigen. Das geht hier. Kontaktiert anschließend für eine Auszahlung den Support. Haltet für den Supportmitarbeiter daher euer Kennwort, eure Rufnummer und eure Bankverbindung bereit.