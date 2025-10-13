Von Aldi bis Telekom: Diese Unlimited-Tarife lohnen sich wirklich, sagt die Stiftung Warentest

Unlimited muss heute nicht mehr teuer sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Stiftung Warentest hat aktuelle Unlimited-Handytarife untersucht und dabei große Unterschiede festgestellt. Schon unter 10 Euro ist grenzenloses Surfen mittlerweile möglich, allerdings mit Einschränkungen.

Stiftung Warentest: Vorsicht bei Unlimited-Tarifen

Der derzeit günstigste Einstieg ins unbegrenzte Surfen kommt von Aldi Talk, Lidl Connect und NettoKOM. Alle drei Anbieter verlangen 9,99 Euro pro vier Wochen für ihre Unlimited-on-Demand-Tarife. Aldi und Netto bieten ein Datenvolumen von 25 GB, Lidl Connect 20 GB.

Anzeige

Ist das aufgebraucht, kann ohne Zusatzkosten in kleinen Schritten von 1 bis 2 GB nachgeladen werden. Das klingt attraktiv, bedeutet aber in der Praxis: Wer unterwegs Videos in hoher Qualität streamen oder Online-Games spielen möchte, muss quasi ständig nachladen.

Wer keine Lust auf solche Limitierungen hat, greift besser zu echten Flatrates. Besonders gut schneidet dabei 1&1 mit dem Tarif Unlimited XL ab, sagt die Stiftung Warentest. Für 39,99 Euro pro Monat gibt es unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde im Download.

Auch o2 bietet mit dem Tarif Unlimited Max für 59,99 Euro eine durchgehend schnelle Verbindung ohne Nachladen. Die Telekom verlangt für ihren MagentaMobil XL stolze 84,95 Euro im Monat, bietet dafür aber ebenfalls eine echte Flatrate ohne Datenlimit.

Vodafone liegt mit seinen zwei Angeboten ebenfalls im oberen Preisbereich: GigaMobil XL und CallYa Black kosten jeweils 79,99 Euro pro Monat, bieten aber wie die Konkurrenz echtes Unlimited mit hoher Geschwindigkeit.

Anzeige

Freenet-Unlimited nicht zu empfehlen

Nicht empfehlenswert ist laut Stiftung Warentest der Tarif Allnet Unlimited Basis von Freenet. Für 39,99 Euro im Monat erhalten Kunden hier zwar unbegrenztes Volumen, müssen sich aber mit einer Geschwindigkeit von nur 5 Megabit pro Sekunde begnügen.

Auch das Angebot Unlimited Mobile von Freenet bietet für denselben Preis nicht mehr als diese Geschwindigkeit. Das reicht kaum für moderne Anforderungen und ist für Anwendungen wie Videotelefonie grenzwertig (Quelle: Stiftung Warentest).