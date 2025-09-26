Von Brainrot bis Gadse: Slang-Begriffe, die das Netz bewegen

© IMAGO / Depositphotos / Bearbeitung GIGA 1 / 26

Für manche noch immer „Neuland“, für andere etwas, womit sie aufgewachsen sind: Das Internet. Und über die vielen Kommunikationsmöglichkeiten, die uns das Netz bietet, vermischen sich typische Jugendsprache und der sogenannte Internetslang immer stärker miteinander. Wir klären hier kurz und knapp die „wichtigsten“ Begrifflichkeiten.

WhatsApp, Snapchat, Instagram, Jodel, X/Twitter, Reddit sowie viele weitere Messenger, soziale Plattformen und mehr gehören zum Alltag. Und egal, ob man nun auf Deutsch, Englisch oder einer anderen Sprache kommuniziert, das Netz hat seinen ganz eigenen Slang entwickelt. Auf der einen Seite stehen hier die typischen Akronyme und Abkürzungen, die häufig aus dem Englischen stammen, auf der anderen Seite ganz eigene Wörter.

Ganz ähnlich wie bei der Jugendsprache entstehen auch im Netz ganz neue Begriffe, Sprichwörter und Kontaminationen. Hierbei entwickelt sich im Internet ein Mischmasch aus Wörtern verschiedensprachiger Herkunft aus ganz verschiedenen Szenen, aus der Tech- und Nerd-Welt sowie aus der Jugendsprache – eine klare Linie kann man häufig nicht ziehen.

