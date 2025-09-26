Von Brainrot bis Gadse: Slang-Begriffe, die das Netz bewegen

Für manche noch immer „Neuland“, für andere etwas, womit sie aufgewachsen sind: Das Internet. Und über die vielen Kommunikationsmöglichkeiten, die uns das Netz bietet, vermischen sich typische Jugendsprache und der sogenannte Internetslang immer stärker miteinander. Wir klären hier kurz und knapp die „wichtigsten“ Begrifflichkeiten.
WhatsApp, Snapchat, Instagram, Jodel, X/Twitter, Reddit sowie viele weitere Messenger, soziale Plattformen und mehr gehören zum Alltag. Und egal, ob man nun auf Deutsch, Englisch oder einer anderen Sprache kommuniziert, das Netz hat seinen ganz eigenen Slang entwickelt. Auf der einen Seite stehen hier die typischen Akronyme und Abkürzungen, die häufig aus dem Englischen stammen, auf der anderen Seite ganz eigene Wörter.
Ganz ähnlich wie bei der Jugendsprache entstehen auch im Netz ganz neue Begriffe, Sprichwörter und Kontaminationen. Hierbei entwickelt sich im Internet ein Mischmasch aus Wörtern verschiedensprachiger Herkunft aus ganz verschiedenen Szenen, aus der Tech- und Nerd-Welt sowie aus der Jugendsprache – eine klare Linie kann man häufig nicht ziehen.
FOMO – Fear Of Missing Out
Fear of Missing Out, was auf Deutsch so viel heißt wie „Angst, etwas zu verpassen“. Gemeint ist damit das Gefühl, dass andere gerade etwas schönes erleben und man selbst nicht dabei ist. Typisch für solche Situationen sind zum Beispiel: Freunde auf social media zu sehen, die gerade feiern oder im Urlaub sind, das Gefühl bei Sonnenschein unbedingt rausgehen zu müssen, neue Trends zu verpassen oder bei einer Entscheidung immer zu denken, dass man eine bessere Möglichkeit verpasst.
Delulu
Abkürzung von „delusional“. Wird oft humorvoll verwendet, wenn jemand unrealistische Erwartungen oder Hoffnungen hat.
sus
„Sus“ ist die Kurzform von „suspicious“, auf deutsch also „verdächtig“. Sie ist vor allem durch das Spiel „Among Us“ bekannt geworden.
L take
Wenn jemand eine Aussage tätigt oder Erklärung abgibt, mit der ihr überhaupt nicht einverstanden seid, könnt ihr dies als „L take“ kommentieren. Es steht für „loser take“, also „Verlierer-Ansicht/Einstellung“. Während „take the L“ dafür steht, dass man den Verlust (die verlorene Partie) akzeptieren soll.
Press F to pay respects
Der Satz stammt ursprünglich aus „Call of Duty“, wo der Spieler aufgerufen wird, die Taste „F“ zu drücken, um seinen Respekt vor einem gefallenen Kameraden zu zollen. Aufgrund der Lächerlichkeit der Szene wurde der Satz zum Meme. Heute wird „Press F“ oder einfach ein großes „F“ im Chat und Kommentaren genutzt, um sich sarkastisch über eine blöde Situation lustig zu machen.
Savage
Das englische Wort „savage“ bedeutet eigentlich „wild“ oder „unzivilisiert“. Im Netz werden Leute oder Taten jedoch als „savage“ bezeichnet, wenn sie sehr verrückt oder abgedreht im positiven Sinne sind.
sup?
„Sup?“ ist im Englischen eine ganz normale Abkürzung der Begrüßung beziehungsweise Frage „What's up?“ Im Deutschen würde man einfach „Was geht (ab)?“ fragen.
Brainrot
Man spricht von Brainrot, wenn man so viel belanglosen oder repetitiven Content konsumiert, dass man das Gefühl hat, das eigene Gehirn „verrottet“ dabei. Gemeint ist natürlich ironisch – es beschreibt eher das Gefühl der Überreizung oder Verblödung durch ständigen Online-Content.
Kappa
Das Wort „Kappa“ wird ähnlich wie „/s“ im Internet genutzt, um sarkastische, nicht ernst gemeinte oder doppeldeutige Sätze zu kennzeichnen sowie um seine Zweifel an einer vorher getroffenen Aussage darzustellen.
Lellek
Ursprünglich bedeutet „Lellek“ übersetzt „Ziegenmelker“. Heutzutage wird der Begriff in der HipHop-Szene und im Netz als Beleidigung für Personen genutzt, die als Handlanger, Diener oder Laufbursche fungieren.
Skibidi
Ein ziemlich nonsensisches Wort aus Viralen Meme/Videos. Kann „cool“ heißen, oder einfach schrill/sinnlos sein – kommt auf den Kontext an.
Cringe
Die Übersetzung für „cringe“ ist „zusammenzucken“. Für das deutsche Wort „Fremdscham“ gibt es keine direkte Übersetzung, es kommt dem aber sehr nah. Eine Person oder Sache ist also so peinlich, dass man sich selbst dafür schämt.
!!!11elf
„!!11elf!“ und ähnliche Schreibweisen werden genutzt, um künstliche Aufregung darzustellen oder sich über jemanden lustig zu machen, der sich über ein Sachverhalt im Netz zu sehr aufregt.
On Fleek
„On fleek“ beschreibt das Gefühl, wenn etwas „perfekt“, „auf den Punkt“ beziehungsweise „genau richtig“ ist und man sich deswegen gut fühlt.
Y Tho?
„y tho“ stammt vom Englischen „why though?“ und wird als kritische Hinterfragung genutzt. Übersetzt also: „Aber warum?“ im Sinne von „aber warum sollte man das machen?“ oder einfach „Was soll das denn?“
Weeaboo
Als „Weeaboo“ werden häufig Personen bezeichnet beziehungsweise beleidigt, die eine Obsession für alles Japanische haben. Wenn das einzige Gesprächsthema einer Person Mangas, Animes, japanische Videospiele und J-Pop sind, gilt dieser schnell als „Weeaboo“.
Gadse, Bellgadse
Die „Gadse“ ist das Wappentier des Internets – und so gilt diese beliebte Flaschschreibung des Wortes „Katze“ auch über die eigentlich Tierart hinaus. Eine „Bellgadse“ ist somit ein Hund, die „Mähgadse“ eine Ziege oder die „Fluggadse“ ein Vogel.
Dafuq?!
„Dafuq?“ ist die lautmalerische Schreibweise von „the f*ck?“, was wiederum eine Abkürzung von „What the f*ck?“ ist. „Dafuq?“ bedeutet übersetzt also ebenfalls „Was zur Hölle?“ oder einfach „Wie bitte?“
I Can't Even
Die Phrase „I can't even ...“, übersetzt also: „Ich kann nicht mal ...“, soll Sprachlosigkeit symbolisieren. Es wird gerne als Kommentar genutzt, wenn man aufgrund eines Ereignisses oder einer Aussage seine Gedanken oder Gefühle nicht mehr sprachlich ausdrücken kann.
No Homo
Im Netz wird die Phrase „no homo“ heutzutage gleichzeitig dazu genutzt, um auszudrücken, dass hinter einer Aussage keine homosexuelle Absicht steckt oder eben um provokant darauf hinzuweisen, dass sie doppeldeutig ist.
Lit
„Lit“ heißt wörtlich übersetzt „brennend“ oder „angezündet“. Obwohl es eigentlich genau das Gegenteil von „cool“ (dt. kalt) ist, bedeutet es dennoch dasselbe. Wenn etwas „lit“ ist, ist es „cool“, „super“ oder „nice“.
Tryhard
Vom englischen „to try hard“, also „sich größte Mühe geben“. Als „Tryhard“ werden Spieler abwertend in Multiplayer-Matches bezeichnet, wenn sie absolut unterlegen sind, aber dennoch mit allen Mitteln versuchen zu gewinnen – häufig sind sie dabei auch sehr emotional.
Bruh, Bro, Bratan
„Bruh“, „Bro“ und „Bratan“ sind alles Formen für „Bruder“. Wobei hier nicht der biologische Bruder gemeint ist, sondern die Begriffe als allgemeine Ansprache für verschiedene Personen genutzt werden.