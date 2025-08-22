Von bunt und verspielt zu schlichter Eleganz: So sah der iMac früher aus

Nach dem Macintosh, brachte Apple mit dem iMac einen zukunftsweisenden Computer auf den Markt. Dabei hat sich das Design des Computers über die Jahre verändert.
Erinnerst du dich an alle iMac-Designs? Hier sind unsere Highlights des Apple Computers.
#1 Der erste iMac
Der erste iMac kam 1998 heraus und ersetzte damit den Macintosh, der 1984 Apples erster Computer für den Massenmarkt gewesen war. Mit dem iMac ließ Apple einige bis dahin geltende Standards hinter sich. Apple setzte unter anderem auf CD-Laufwerke und USB-Anschlüsse und gestaltete ein knallbuntes Plastikgehäuse.
#2 Die Schreibtischlampe
Mit dem iMac G4 stellte Apple 2002 ein überarbeitetes Design vor. Wegen der speziellen Form wird der Computer bis heute auch als „Schreibtischlampe“ oder „Lampe“ bezeichnet. Bei dem All-on-One-Computer war das Display erstmals schwenkbar und statt bunter Farben auch Weiß verfügbar.
#3 Die Ursprünge des heutigen Designs
Mit dem iMac G5 brachte Apple schon zwei Jahre später einen Nachfolger heraus, der vom Lampen-Design Abstand nahm und zum ersten Mal an die heutige Form des iMacs erinnert. Damals noch deutlich dicker und klobriger als heute, für die Zeit aber ein Meilenstein.
#4 Weniger Ecken und Kanten
In den folgenden Jahren verfeinerte Apple das Design des G5 mit jeder Generation weiter. Aus dem einst eher dicken Kasten (ähnlich einer übergroßen VHS-Kasette), wurde zunehmend ein flacher Bildschirm mit leicht gewölbtem Rückenteil. Am Ende der Entwicklung standen super flache Kanten und ebenso abgerundete Ecken.
#5 Die neuen iMacs
Die neueste Version des Apple iMacs von 2024 unterscheidet sich optisch kaum von seinem Vorgänger aus 2003. Das Design ist minimalistisch und puristisch, der Computer so flach, wie es der aktuelle Stand der Technik zulässt. Die gewölbte Rückseite gehört inzwischen der Vergangenheit an. Außerdem stellt Apple ihren Nutzern sowohl Farben als auch eine silberne Version zur Auswahl.
Gerade im Vergleich zum aktuellen iMac erscheint der Macintosh wie von einem anderen Planeten. Dennoch liegen hier die Anfänge des Apple Computers. Der für heutige Verhältnisse große Kasten war damals eine Revolution. Sowohl was Design als auch was technische Leistung anging.