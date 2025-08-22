Von bunt und verspielt zu schlichter Eleganz: So sah der iMac früher aus

© Unsplash / Denk Xiang 6 / 6

Die neueste Version des Apple iMacs von 2024 unterscheidet sich optisch kaum von seinem Vorgänger aus 2003. Das Design ist minimalistisch und puristisch, der Computer so flach, wie es der aktuelle Stand der Technik zulässt. Die gewölbte Rückseite gehört inzwischen der Vergangenheit an. Außerdem stellt Apple ihren Nutzern sowohl Farben als auch eine silberne Version zur Auswahl.

Gerade im Vergleich zum aktuellen iMac erscheint der Macintosh wie von einem anderen Planeten. Dennoch liegen hier die Anfänge des Apple Computers. Der für heutige Verhältnisse große Kasten war damals eine Revolution. Sowohl was Design als auch was technische Leistung anging.