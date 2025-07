Von BYD bis VW: Diese E-Autos bieten mehr Reichweite als versprochen

Der Reichweitentest offenbart überraschende Ergebnisse.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Beim großen Sommer-Reichweitentest 2025 zeigt sich: Mehr als die Hälfte der getesteten Elektroautos übertreffen die offiziellen Werte. Vor allem Modelle aus China legen überraschend stark zu.

E-Autos: Überraschung beim Reichweitentest

Mehrere Automobilverbände haben gemeinsam in Norwegen insgesamt 27 aktuelle E-Autos getestet. Die Strecke führte durch die Stadt, über Landstraßen und Autobahnen bei 12 bis 18 Grad und wechselhaftem Wetter. Gefahren wurde so lange, bis die Fahrzeuge aufgrund von Leistungsverlust nicht mehr mithalten konnten.

Anzeige

Das Ergebnis hat alle Beteiligten überrascht: Gleich 15 Modelle haben ihre WLTP-Angaben erreicht oder sogar übertroffen. Spitzenreiter ist das Tesla Model Y mit 11,3 Prozent mehr als versprochen, gefolgt vom Zeekr 7X mit 9,6 Prozent (Quelle: ÖAMTC).

Auch deutsche Modelle wie der VW ID.7 GTX Tourer oder der BMW iX xDrive 60 schneiden gut ab. Es sind jedoch vor allem chinesische Hersteller wie BYD, MG oder Zeekr. So fuhr der BYD Tang Long Range im Test ganze 42 Kilometer weiter als in der Norm, was einem Plus von 7,9 Prozent entspricht. Beim MG S5 lag die Abweichung bei immerhin 5,8 Prozent. Der VW ID.7 legte 27 Kilometer mehr zurück als angegeben.

Parallel zur Reichweite wurden auch die Ladezeiten geprüft. Nach zwei Stunden Fahrt ging es an die Säule – von unter 10 auf 80 Prozent Kapazität sollte es gehen. Das schafften 13 Fahrzeuge in unter 30 Minuten. Der Lotus Emeya R setzte mit nur 14 Minuten die Bestmarke. Dicht dahinter folgen der Zeekr 7X mit 15 Minuten, der Audi Q6 e-tron mit 20 Minuten und der Porsche Macan 4 mit 21 Minuten. Probleme gab es dagegen bei Tesla. Beim Model 3 musste der Ladevorgang abgebrochen werden.

Anzeige

Was heißt das alles für E-Auto-Käufer?

Wer sich nur auf die Herstellerdaten verlässt, verpasst womöglich die besten Modelle. Viele Stromer schaffen in der Praxis mehr Kilometer als gedacht. Das macht sie vor allem für Vielfahrer attraktiv. Chinesische Anbieter überzeugen mit viel Leistung zu einem fairen Preis, doch auch VW, BMW und Co. müssen sich nicht verstecken. Ein Vergleich lohnt sich für Käufer also mehr denn je.