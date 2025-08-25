Von der Masse abheben: So könnt ihr mit ChatGPT ein Logo erstellen

Wenn ihr für ein bestimmtes Produkt, euren Streaming-Kanal bei Twitch oder euer Business ein Logo braucht, kann ChatGPT euch dabei helfen. Wir erklären euch, wie es geht.

Logo mit ChatGPT erstellen

Oft habt ihr schon eine Logo-Idee, doch die Umsetzung ist nicht so einfach? Die Visualisierung übernimmt entweder ein Grafiker oder ChatGPT. Hierfür hat OpenAI eigens einen Modus entwickelt, der auf die Erstellung von Logos nach Eingabeprompt spezialisiert ist.

Ihr überlegt euch nun zuerst, was ihr mit eurem Logo erreichen wollt. Je besser ihr die KI über eure Wünsche informiert, desto zufriedenstellender ist euer Ergebnis. Sagt ChatGPT, welche Farben ihr nutzen wollt, in welchem Format ihr das Logo braucht und was ihr repräsentieren wollt.

Kleiner Tipp: Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Prompterstellung habt, nutzt einen Promptgenerator.

Stellt euch vor, ihr häkelt Katzenspielzeug und wollt für euren Shop ein Logo entwerfen. Schon beim Brainstormen kann euch ChatGPT helfen. Hier geben wir euch ein Beispielprompt, den ihr für diesen Zweck nutzen könntet.

Prompt: Wir sind Geschäftspartner und entwerfen unser Logo für einen Shop mit handgemachten Katzenspielzeugen. Wir verkaufen primär gehäkelte Mäuse und Angelspielzeug. Gib mir eine Liste mit Eigenschaften für unser Logo, wenn wir als Zielgruppe primär Katzenbesitzer über 40 mit Interesse an nachhaltigen Produkten haben.

Mit diesem Prompt fordert ihr ChatGPT dazu auf, euch Inspirationen zu geben, ohne direkt mit der Logoerstellung zu beginnen. So nähert ihr euch der Idee Schritt für Schritt an.

Was kann der Logo-Generator von ChatGPT?

Der Modus „Logo erstellen“ von ChatGPT arbeitet aktuell auf Basis von Modell 4o und bietet euch unterschiedliche Funktionen.

Individuelle Logo-Entwürfe: Basierend auf euren Angaben erstellt die KI passgenaue Designvorschläge. Je umfassender die Angaben, desto besser das Ergebnis.

Vielfältige Designrichtungen: ChatGPT ermöglicht euch unterschiedliche Designs, von minimalistischen und klaren Logos bis zu verspielten Designs.

Farb- und Schriftvorschläge: Die KI kann euch Farben und Typografiestyle vorschlagen, wenn ihr hierzu keine eigene Idee habt.

Fortlaufendes Arbeiten: Ihr könnt Feedback geben, Änderungen verlangen oder ganz neue Varianten testen, ohne dass es euch Extrageld (wie beim Designer) kosten würde.

Markenberatung: Die KI erklärt euch, welches Design auf welche Art wirkt, welchen Einfluss Farben haben und was ein gutes Logo mitbringen muss.

Wie eure Arbeit mit dem Tool aussehen könnte, seht ihr anhand eines Beispielprompts. Jetzt könntet ihr mit der KI weitere Feinheiten verändern oder auch ein ganz neues Logodesign in Auftrag geben.

So funktioniert die Logoerstellung mit ChatGPT (© Screenshot einer Logoerstellung via ChatGPT)

Vorhandenes Logo mit ChatGPT überarbeiten

Falls ihr bereits ein Logo habt, könnt ihr es mit ChatGPT überarbeiten. Hierfür ladet ihr die Bestandsdatei hoch und gebt eure Änderungswünsche an die KI weiter.

Unsere persönliche Erfahrung bei der Bildbearbeitung ist eher „negativ“, denn meist setzt ChatGPT nicht genau um, was man gern hätte. Bei Logos funktioniert das etwas besser, allerdings müsst ihr auch hier mit Ausrutschern seitens der KI rechnen.

Tipp: Wenn ihr völlig neu beginnen und bisherige Entwürfe verwerfen wollt, öffnet ein neues Chatfenster. Ihr verliert so den vorherigen Kontext und ChatGPT vergisst die vorherigen Prompts ebenfalls.

Ob ihr am Ende zufrieden mit dem Output seid, hängt von euren Prompting-Fähigkeiten und Wünschen ab. ChatGPT bringt euch einige Werkzeuge mit, die für die Erstellung von Logos, aber auch Buchcovern und ähnlichen Flyern gut geeignet ist. Ein bisschen Geduld solltet ihr aber mitbringen, die KI ist (manchmal) nicht so schnell lernfähig wie ein guter Grafiker!