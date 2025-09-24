Von Gänsehaut bis Hoffnung: Die besten Songs zum Abschied

Irgendwann kommt jeder mal an einen Zeitpunkt, an dem man Abschied nehmen muss. Egal ob Umzug, Schulabschluss, Trennungen oder auch der Tod eines geliebten Menschen. Damit ihr die passende Untermalung für traurige und bewegende Anlässe habt, findet ihr hier eine Auswahl der schönsten Abschiedslieder.
Natürlich gibt es viele kitschige Lieder zum Abschied, allen voran „Time To Say Goodbye“ von Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Doch auch abseits des Evergreens, der seine Popularität vor allem zum Karriereende von Henry Maske gewonnen hat, gibt es diverse stimmungsvolle Lieder zum Abschied.
Auf den nächsten Seiten findet ihr weitere Highlights unter den Abschiedsliedern – zu traurigen Anlässen, aber auch Songs mit einem Augenzwinkern beim Abschied eines Kollegen oder eines Kumpels und Lieder, die euch über jeden Liebeskummer begleiten und hinwegbringen.
Songs zum Abschied: Trude Herr
Der Duden definiert einen „Abschied“ als „Trennung von jemandem oder etwas“. Ganz gleich, wie schwer der Abschied fällt, in den meisten Fällen geht man niemals ganz, zumindest die Erinnerung an eine Person bleibt für die Ewigkeit. Dazu passt das Lied „Niemals geht man so ganz“ von Trude Herr, mit Wolfgang Niedecken und Tommy Engel.
Lieder zum Abschied – Freddy Quinn
Ein Klassiker unter den Abschiedsliedern ist auch „Junge, komm‘ bald wieder“ von Freddy Quinn.
Traurige Lieder zum Abschied – Jeff Buckley
Eines der bekanntesten Stücke von Jeff Buckley ist gleichzeitig als eines der traurigen Lieder, welches regelmäßig in Filmen oder Serienepisoden bei Abschiedsszenen zur Untermalung verwendet wird. Der Song Halleluja stammt ursprünglich von Leonard Cohen und wurde 2007 von der britischen Zeitschrift Q als „bester Song aller Zeiten“ gekürt.
Spice Girls – Goodbye
Die Spice Girls haben nicht nur quietschige Tanzmusik produziert, sondern mit „Goodbye“ auch einen traurigen Song im Repertoire, der Tränen auf Knopfdruck herbeiführen kann.
The Show Must Go On – Queen
Ein Abschied muss nicht gleich das Ende bedeuten, sondern kann der Start zu einem komplett neuen, kraftgeladenen Lebensabschnitt sein. Kein Lied weiß dieses Gefühl besser zu fassen, als „The Show Must Go On“ von Queen.
Gerry & The Peacemakers – You'll Never Walk Alone
Unter Fußball-Fans ist „You'll Never Walk Alone“ der Stadion-Hit überhaupt. Unvergleichbar ist das Gefühl der Gänsehaut, wenn der Klassiker aus Tausenden Kehlen an der Liverpooler Anfield Road oder dem Dortmunder Westfalenstadion erklingt. Der passende Soundtrack für eine Niederlage auf dem Platz oder den Abschied einer Vereinsikone.
Killswitch Engage – My Last Serenade
Wer es zum Abschied nicht ganz so schnulzig haben will, legt „My Last Serenade“ von Killswitch Engage auf. Schon die ersten Klänge sorgen für Gänsehaut.
Green Day – Good Riddance (Time Of Your Life)
Ein weiterer Song, der beweist, dass man auch nach dem Abschied den Kopf oben halten muss, ist „Good Riddance (Time Of Your Life)“ von Green Day.
Secondhand Serenade – Goodbye
Manchmal ist ein Abschied unvermeidbar, um mit alten Geschichten und Vorkommnissen abschließen zu können. So heißt es in „Goodbye“ von Secondhand Serenade auch: „All I had to say is goodbye, we're better off this way.“
Cemetery Gates – Pantera
Pantera konnten es nicht nur laut und brachial, sondern zeigten mit Cemetery Gates auch ihre emotional-ruhige Seite. In den Lyrics verarbeitete Phil Anselmo den Suizid mehrerer befreundeter Weggefährten.
Casper – Michael X
Auch in deutscher Sprache gibt es viele Lieder, die zu jedem Abschied passen. Hervorzuheben ist der Track „Michael X“ von Casper. „Hoffe, es geht dir gut, da wo du bist.“
Candle in the Wind – Elton John
Ein weiteres Lied für tränenreiche Abschiede ist „Candle In The Wind“ von Elton John. Das Lied erschien bereits 1973, in der überarbeiteten Fassung von 1997 wurde die Abschiedsballade zum Millionenseller. Eng verknüpft ist das Lied mit der Trauer um den Tod von Prinzessin Diana.
Für jede Situation gibt es den passenden Song. Vielleicht entdeckt ihr in unserer Auswahl ja einen neuen Lieblingssong, der euch in schwierigen Momenten begleitet oder alte Erinnerungen wieder aufleben lässt.