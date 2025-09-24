Von Gänsehaut bis Hoffnung: Die besten Songs zum Abschied

© IMAGO / Photoshot / Bearbeitung GIGA 1 / 13

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Irgendwann kommt jeder mal an einen Zeitpunkt, an dem man Abschied nehmen muss. Egal ob Umzug, Schulabschluss, Trennungen oder auch der Tod eines geliebten Menschen. Damit ihr die passende Untermalung für traurige und bewegende Anlässe habt, findet ihr hier eine Auswahl der schönsten Abschiedslieder.

Natürlich gibt es viele kitschige Lieder zum Abschied, allen voran „Time To Say Goodbye“ von Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Doch auch abseits des Evergreens, der seine Popularität vor allem zum Karriereende von Henry Maske gewonnen hat, gibt es diverse stimmungsvolle Lieder zum Abschied.

Auf den nächsten Seiten findet ihr weitere Highlights unter den Abschiedsliedern – zu traurigen Anlässen, aber auch Songs mit einem Augenzwinkern beim Abschied eines Kollegen oder eines Kumpels und Lieder, die euch über jeden Liebeskummer begleiten und hinwegbringen.