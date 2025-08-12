Von Google abgesägt: Praktisches Pixel-Produkt hättet ihr nie sehen dürfen

Der Pixel Tablet Pen ist wieder aufgetaucht – mit spannendem Detail.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Googles nie veröffentlichter Stift für das Pixel Tablet hat es erneut ins Netz geschafft – diesmal mit auffälliger Hülle und vollständiger Verpackung. Ein deutlicher Hinweis darauf, wie nah das Zubehör offenbar vor einem offiziellen Release stand.

Anzeige

Ein fast fertiges Produkt, das nie erschien

Der Pixel Tablet Pen, ursprünglich als offizielles Zubehör für Googles Android-Tablet geplant, kam nie in den Handel. Nun ist er aufgetaucht – inklusive Originalverpackung, Anleitung und magnetischer Hülle. Das Zubehör wirkt vollständig entwickelt, doch Software-Support fehlt weiterhin. Die Funde werfen Fragen auf: Wie viele dieser Stifte existieren überhaupt, und warum tauchen sie gerade jetzt auf?

Nach der vermuteten Einstellung des Pixel Tablet 2 verschwand auch der Stift in der Versenkung. Bis findige Nutzer ihn kürzlich über Amazon und diverse China-Shops entdeckten – darunter auch das Team von 9to5Google.

Für umgerechnet rund 22 Euro bestellten die Tester das Produkt. Der Eingabestift unterstützt den USI-2.0-Standard (ein herstellerübergreifendes Protokoll für Stylus-Eingaben), liegt laut ersten Eindrücken angenehm in der Hand und reagiert flott (Quelle: 9to5Google).

Das Team von 9to5Google testete den Google Pixel Pen. (© Bild: 9to5Google)

Der Stift kam in kompletter Google-Verpackung, samt Anleitung und magnetischer Hülle. Laut Handbuch war ursprünglich eine Kopplung via Bluetooth geplant – inklusive Knopf am Stiftende, der mangels Software aktuell jedoch funktionslos bleibt.

Anzeige

Die mysteriöse Lagerauflösung

Die magnetische Hülle hätte ermöglicht, den Stift an der Rückseite des Tablets zu befestigen – ein Detail, das zeigt, wie weit die Entwicklung fortgeschritten war. Warum der Pen letztlich nie offiziell erschien, bleibt unklar. Möglich ist ein schwacher Absatz der passenden Hardware. Wahrscheinlich jedoch: Google hatte bereits eine Produktionscharge fertig, die ungenutzt im Lager landete und nun in den Verkauf geraten ist.

Für Sammler oder Neugierige gibt es aktuell also die seltene Gelegenheit, ein Stück mutmaßlich originaler, unveröffentlichter Google-Hardware zu ergattern. Praktisch ist der Pen nur eingeschränkt, als Blick in eine „Was-wäre-wenn“-Produktgeschichte aber umso spannender.