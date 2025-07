Von Google: Diese nützliche Seite solltet ihr auf dem Schirm haben

Nach Pixel Drops kommen Gemini Drops.

Google hat mit Gemini Drops eine zentrale Anlaufstelle für alle geschaffen, die mit Gemini arbeiten. Dort informiert der Konzern künftig laufend über neue Funktionen, Updates und Tipps – und bietet so einen nützlichen KI-Überblick.

Google: Gemini Drops als Newsfeed

Bisher mussten sich Nutzer noch selbst auf den Weg machen, um zu erfahren, was Gemini bietet und welche Neuerungen zuletzt hinzugekommen sind. Mit den Gemini Drops will Google das ändern.

Der neue Newsfeed soll alles bündeln, was für KI relevant ist: von Funktionsankündigungen über Modell-Updates bis zu Alltagstipps. Dabei unterscheidet sich Gemini Drops von den bekannten Pixel Feature Drops. Anstelle exklusiver Inhalte für bestimmte Geräte richtet sich der Dienst laut Google an alle, die Gemini nutzen – unabhängig von der Plattform.

Gemini Drops liefert unter anderem Informationen zum aktuellen Modell Gemini 2.5 Pro, das in Bereichen wie Coding, Wissenschaft und multimodalen Anwendungen Verbesserungen erfahren haben soll. Auch Funktionen wie der „Productivity Planner Gem” oder die Integration mit Wear OS sind Teil des neuen KI-Modells (Quelle: Gemini Drops).

Neben Produktneuheiten will Google auch Tipps und Anwendungsbeispiele veröffentlichen. Dazu gehören Hinweise auf neue Tools wie Veo 3, das Bilder in animierte Videos verwandeln kann, oder Features wie „Gemini Live Captions”, mit denen Unterhaltungen in Echtzeit als Text angezeigt werden.

Der Feed soll zudem zeigen, wie Nutzer Gemini im Alltag und Beruf einsetzen. Google erhofft sich davon einen engeren Austausch zwischen Anwendern und Entwicklern. Damit wird Gemini Drops zu einer Mischung aus Funktionsüberblick, Ideenpool und Nutzerplattform.

Google Gemini: Kostenlos bis 250 Euro

Google Gemini ist in einer kostenlosen Basisversion sowie als kostenpflichtiges Abo erhältlich. Die Gratis-Variante bietet grundlegende KI-Funktionen wie Textgenerierung, Recherche und kreative Unterstützung direkt im Browser und bald auch als App. Wer mehr will, kann ein Abo abschließen. Google Gemini Advanced kostet aktuell 21,99 Euro pro Monat, das Ultra-Abo mit exklusiven Funktionen liegt bei 249,99 Euro pro Monat.