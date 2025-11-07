Von Gurkenrudeln zu Bananenschnecken: 100 spannende Quizfragen

Ihr sucht lustige Quizfragen für den nächsten Spieleabend? Wir haben 100 Quizfragen mit Antworten gesammelt, die lustig und garantiert unterhaltsam sind. Von absurden Fakten bis zu kuriosem Tierwissen – diese Fragen bringen alle zum Lachen.
Die 10 witzigsten Schätzfragen zum Raten
Wie heißt der höchste Berg der Erde? Die Lösung „Mount Everest“ dürfte jeder parat haben. Aber das gilt garantiert nicht für unsere Auswahl an Fragen, die eigentlich zum Allgemeinwissen zählen. Könnt ihr alle richtig beantworten, ohne auf die Lösung zu schauen oder zu googeln?
Unsere Top 10
Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft?
Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken?
Wie lang ist der Begattungsapparat der 15 cm langen Bananenschnecke?
Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet?
Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball?
Wie lang ist der Ärmelkanal an seiner schmalsten Stelle (zwischen Dover und Calais)?
Wie viele Knochen hat der menschliche Körper?
Wie viele Wörter umfasst die deutsche Sprache (Duden, Hauptwörterbuch)?
Wie viele Hotdogs aß der Weltrekordhalter Joey Chestnut 2020 in 10 Minuten?
Wie viele Fußballfelder passen in den Vatikanstaat?
Witzige Quizfragen zum Allgemeinwissen (Scherzfragen)
Frage
Antwort
Wie lange dauert der 30-jährige Krieg?
30 Jahre
Einige Monate haben 30, einige 31 Tage. Wie viele haben 28 Tage?
Alle – jeder Monat hat mindestens 28 Tage.
Ein Bauer hat 16 Schafe. Fast alle sterben, außer 9. Wie viele Schafe bleiben übrig?
9 Schafe
Du hast eine gefüllte Streichholzschachtel und kommst in einen leeren, kalten Raum, in dem sich nur ein Kohleofen, eine Petroleumlampe und ein Kamin steht. Was zündest du zuerst an?
Das Streichholz
Du bist Busfahrer. An der 1. Haltestelle steigen 5 Gäste ein. An der 2. Haltestelle steigen 3 Leute zu und 2 aus. An der 3. Haltestelle steigen 4 ein und 5 aus. Wie alt ist der Busfahrer?
So alt wie der Befragte – er ist ja der Busfahrer.
Was antwortet in allen Sprachen? Was spricht ohne Mund? Was hört ohne Ohren?
Das Echo.
Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe?
Wörter-See.
Welche Vögel legen niemals Eier?
Männliche Vögel.
In welchen Zug passt nur ein Mensch, egal wie man sich anstrengt?
In den Anzug!
Wie kastriert man einen Kühlschrank?
Tür auf, Eier raus, Tür zu!
Was schwimmt in einem See und fängt mit Z an?
Zwei Enten.
Was ist 12 cm lang und macht dick?
Duplo – oder was hast Du gedacht?
Wie heißt ein Kölner Gott mit einem Buchstaben?
J (Jott)
Wo ist der Karpaltunnel?
Das ist kein Verkehrstunnel, sondern eine Knochenrinne der Hand, durch die Sehnen und Nerven laufen.
Wie heißt ein Bumerang, der nach dem Werfen nicht zurückkommt?
Holzstock
Welche Farbe hat das weiße Haus in Washington?
Weiß.
Wie viele Monate haben 28 Tage?
Alle zwölf.
Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Was ist das?
Ein Loch.
Welche Frage kannst du niemals mit „Ja“ beantworten?
Schläfst du gerade?
Was fällt, ohne je zu Boden zu gehen?
Die Temperatur.
Eine Reihe von witzigen Fragen und Antworten:
OK, diese Fragen sind albern. Aber sie eignen sich immerhin, ein paar Kids zu amüsieren.
Frage
Antwort
Was ist grün und läuft durch den Wald?
Ein Rudel Gurken.
Was ist durchsichtig und läuft hinterher?
Das Gurkenglas.
Was ist falsch daran?
Gurken sind keine Rudeltiere.
Was ist weiß und steht hinterm Baum?
Eine schüchterne Milch.
Was ist grün und wird auf Knopfdruck grün?
Ein Frosch im Mixer.
Was ist gelb und kann nicht schwimmen?
Ein Bagger.
Was ist schwarz-weiß und hüpft von Ast zu Ast?
Ein Springuin.
Was ist durchsichtig und riecht nach Hase?
Ein Kaninchenfurz.
Was ist süß, hoppelt über die Wiese und qualmt?
Ein Kaminchen.
Was ist rosa und schwimmt im Wasser?
Eine Meerjungsau.
Leichte und schwierige Quizfragen zum Allgemeinwissen
Bei den nachfolgenden Fragen geht es auch um Allgemeinwissen, aber teilweise eher auf Abi-Level. Sicher werdet ihr euch an die meisten davon erinnern.
Frage
Antwort
Wer war während des 2. Weltkriegs US-Präsident?
Roosevelt
Was bezeichnet die chemische Formel „C₆H₁₂O₆“?
Glucose
Nenne die 4 Basen der DNA.
Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin
Welcher ist der „rote Planet“ unseres Sonnensystems?
Der Mars
Wie heißt die Hauptstadt von Burkina Faso?
Ouagadougou
Welcher Planet unseres Sonnensystems ist der Sonne am nächsten?
Merkur
Welches ist die einzige Region Frankreichs, in der für Züge Rechtsverkehr gilt?
Elsass-Lothringen
Welches Land ist flächenmäßig das zweitgrößte der Erde?
Kanada
In welcher Stadt wurden die Olympischen Spiele 2000 ausgetragen?
Sydney
Welches ist das einzige deutsche Bundesland, in dem keine kreisfreie Stadt existiert?
Saarland
Welcher ist der längste Fluss der Welt?
Amazonas
Welches ist die größte Stadt der Welt?
Mexiko-Stadt
Welche Farbe hat das Blut von Perlbooten?
Blau
Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien?
Brasilia
Aus wie vielen Kräuter ist Jägermeister gemacht?
56
Wie viele Knochen hat ein Erwachsenenkörper?
206
Wie lange hat Goethe an seinem „Faust“ gearbeitet?
64 Jahre!
Wie viele Tasten hat ein Klavier?
88
Mit wie vielen Figuren startet ein Schachspiel?
32
Wie heißt das Element Gold auf Latein?
Aurum – im Periodensystem dargestellt als „Au“.
Welcher ehemalige US-Präsident war früher Schauspieler?
Ronald Reagan
Wie hoch hängt ein Basketball-Korb?
3.05 Meter
Was ist die Judikative?
Die rechtsprechende Institution im Staat,
Wie viele Fingerglieder hat eine Hand?
14 – 4 Finger mit je 3 Gliedern, plus den Daumen mit 2 Gliedern.
Wen beten Buddhisten an?
Niemanden
Wie viele Nieren hat ein Mensch?
2
Wie viele Bandscheiben hat ein Mensch?
23
Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Achtung, Falle!
Nachdem Pluto nicht mehr als vollwertiger Planet gilt, hat es nur noch 8 Planeten.
Nach welcher Zeit feiert man die „Petersilienhochzeit“?
Nach 12 1/2 Jahren
In welchem Jahr war die Einführung des Euro?
2002
Was wird durch Antibiotika bekämpft? Viren, Bakterien, Pilze?
Antibiotika bekämpfen nur Bakterienerkrankungen
Wie werden die Nachkommen einer Kreuzung aus Tigern und Löwen genannt?
Die heißen „Liger“.
Woraus besteht ein Diamant?
Aus Kohlenstoff
Was bedeutet Guillotine?
Gar nichts, sie ist nach ihrem Erfinder, dem Arzt Joseph-Ignace Guillotin, benannt.
Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde?
7
Welcher Planet ist der Sonne am nächsten?
Merkur
Welche chemische Ordnungszahl hat Gold?
79
Wie heißt die tiefste Stelle der Erde?
Marianengraben
Welcher deutsche Physiker erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik?
Albert Einstein
Welcher Planet hat die meisten Monde im Sonnensystem?
Jupiter (über 90 bekannte Monde)
10 witzige Entweder-oder-Fragen
Witzige Fragen, die euch ein bisschen zum Nachdenken bringen oder einfach lustig sind.
Frage
Antwort
Was ist größer: der Mond oder Australien?
Australien
Was ist schwerer: 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Stahl?
Gleich schwer
Was brennt länger: eine Kerze oder ein Streichholz?
Eine Kerze
Was ist schneller: ein Gepard oder ein Rennpferd?
Der Gepard
Was ist älter: die Pyramiden von Gizeh oder die Chinesische Mauer?
Die Pyramiden
Was ist salziger: das Tote Meer oder der Atlantik?
Das Tote Meer
Was ist heißer: die Oberfläche der Sonne oder der Kern der Erde?
Die Sonne
Was ist länger: der Rhein oder die Donau?
Die Donau
Was gibt es mehr: Sterne in der Milchstraße oder Sandkörner auf allen Stränden der Erde?
Mehr Sandkörner
Was lebt länger: eine Eintagsfliege oder eine Galápagos-Schildkröte?
Die Schildkröte
Quizfragen aus Film- und Popkultur
Hier sind zum Abschluss 10 Fragen aus Kino, Serien, Musik und Games für euch.
Frage
Antwort
Wie heißt der Zauberschule, die Harry Potter besucht?
Hogwarts
In welcher Stadt spielt die Serie „Friends“?
New York City
Wie heißt das fiktive Metall, aus dem Captain Americas Schild besteht?
Vibranium
Wer sang den Hit „Thriller“?
Michael Jackson
Welches Pokémon ist die Nr. 25 im Pokédex und das Maskottchen der Reihe?
Pikachu
Wie heißt der Planet, auf dem die Na’vi im Film Avatar leben?
Pandora
Welche Farbe hat das Kleid von Aschenputtel im Disney-Film?
Blau
Wie heißt der Bösewicht im Film The Dark Knight (2008), gespielt von Heath Ledger?
Der Joker
Welche Netflix-Serie machte die Figur „Eleven“ bekannt?
Stranger Things
Wie heißt die fiktive Stadt, in der Batman lebt?
Gotham City