Von Gurkenrudeln zu Bananenschnecken: 100 spannende Quizfragen

Ihr sucht lustige Quizfragen für den nächsten Spieleabend? Wir haben 100 Quizfragen mit Antworten gesammelt, die lustig und garantiert unterhaltsam sind. Von absurden Fakten bis zu kuriosem Tierwissen – diese Fragen bringen alle zum Lachen.

Die 10 witzigsten Schätzfragen zum Raten

Wie heißt der höchste Berg der Erde? Die Lösung „Mount Everest“ dürfte jeder parat haben. Aber das gilt garantiert nicht für unsere Auswahl an Fragen, die eigentlich zum Allgemeinwissen zählen. Könnt ihr alle richtig beantworten, ohne auf die Lösung zu schauen oder zu googeln?

Unsere Top 10 Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Etwa 30 Millionen. Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? 100 Liter Bier. Wie lang ist der Begattungsapparat der 15 cm langen Bananenschnecke? Circa 80 cm, das entspricht 550 Prozent der Körpergröße. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? 12 Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? 336 Wie lang ist der Ärmelkanal an seiner schmalsten Stelle (zwischen Dover und Calais)? Ca. 34 km Wie viele Knochen hat der menschliche Körper? 206 Wie viele Wörter umfasst die deutsche Sprache (Duden, Hauptwörterbuch)? Über 145.000 Wie viele Hotdogs aß der Weltrekordhalter Joey Chestnut 2020 in 10 Minuten? 75 Stück Wie viele Fußballfelder passen in den Vatikanstaat? Ca. 60

Witzige Quizfragen zum Allgemeinwissen (Scherzfragen)

Frage Antwort Wie lange dauert der 30-jährige Krieg? 30 Jahre Einige Monate haben 30, einige 31 Tage. Wie viele haben 28 Tage? Alle – jeder Monat hat mindestens 28 Tage. Ein Bauer hat 16 Schafe. Fast alle sterben, außer 9. Wie viele Schafe bleiben übrig? 9 Schafe Du hast eine gefüllte Streichholzschachtel und kommst in einen leeren, kalten Raum, in dem sich nur ein Kohleofen, eine Petroleumlampe und ein Kamin steht. Was zündest du zuerst an? Das Streichholz Du bist Busfahrer. An der 1. Haltestelle steigen 5 Gäste ein. An der 2. Haltestelle steigen 3 Leute zu und 2 aus. An der 3. Haltestelle steigen 4 ein und 5 aus. Wie alt ist der Busfahrer? So alt wie der Befragte – er ist ja der Busfahrer. Was antwortet in allen Sprachen? Was spricht ohne Mund? Was hört ohne Ohren? Das Echo. Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Wörter-See. Welche Vögel legen niemals Eier? Männliche Vögel. In welchen Zug passt nur ein Mensch, egal wie man sich anstrengt? In den Anzug! Wie kastriert man einen Kühlschrank? Tür auf, Eier raus, Tür zu! Was schwimmt in einem See und fängt mit Z an? Zwei Enten. Was ist 12 cm lang und macht dick? Duplo – oder was hast Du gedacht? Wie heißt ein Kölner Gott mit einem Buchstaben? J (Jott) Wo ist der Karpaltunnel? Das ist kein Verkehrstunnel, sondern eine Knochenrinne der Hand, durch die Sehnen und Nerven laufen. Wie heißt ein Bumerang, der nach dem Werfen nicht zurückkommt? Holzstock Welche Farbe hat das weiße Haus in Washington? Weiß. Wie viele Monate haben 28 Tage? Alle zwölf. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Was ist das? Ein Loch. Welche Frage kannst du niemals mit „Ja“ beantworten? Schläfst du gerade? Was fällt, ohne je zu Boden zu gehen? Die Temperatur.

Eine Reihe von witzigen Fragen und Antworten:

OK, diese Fragen sind albern. Aber sie eignen sich immerhin, ein paar Kids zu amüsieren.

Frage Antwort Was ist grün und läuft durch den Wald? Ein Rudel Gurken. Was ist durchsichtig und läuft hinterher? Das Gurkenglas. Was ist falsch daran? Gurken sind keine Rudeltiere. Was ist weiß und steht hinterm Baum? Eine schüchterne Milch. Was ist grün und wird auf Knopfdruck grün? Ein Frosch im Mixer. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Was ist schwarz-weiß und hüpft von Ast zu Ast? Ein Springuin. Was ist durchsichtig und riecht nach Hase? Ein Kaninchenfurz. Was ist süß, hoppelt über die Wiese und qualmt? Ein Kaminchen. Was ist rosa und schwimmt im Wasser? Eine Meerjungsau.

Leichte und schwierige Quizfragen zum Allgemeinwissen

Bei den nachfolgenden Fragen geht es auch um Allgemeinwissen, aber teilweise eher auf Abi-Level. Sicher werdet ihr euch an die meisten davon erinnern.

Frage Antwort Wer war während des 2. Weltkriegs US-Präsident? Roosevelt Was bezeichnet die chemische Formel „C₆H₁₂O₆“? Glucose Nenne die 4 Basen der DNA. Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin Welcher ist der „rote Planet“ unseres Sonnensystems? Der Mars Wie heißt die Hauptstadt von Burkina Faso? Ouagadougou Welcher Planet unseres Sonnensystems ist der Sonne am nächsten? Merkur Welches ist die einzige Region Frankreichs, in der für Züge Rechtsverkehr gilt? Elsass-Lothringen Welches Land ist flächenmäßig das zweitgrößte der Erde? Kanada In welcher Stadt wurden die Olympischen Spiele 2000 ausgetragen? Sydney Welches ist das einzige deutsche Bundesland, in dem keine kreisfreie Stadt existiert? Saarland Welcher ist der längste Fluss der Welt? Amazonas Welches ist die größte Stadt der Welt? Mexiko-Stadt Welche Farbe hat das Blut von Perlbooten? Blau Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien? Brasilia Aus wie vielen Kräuter ist Jägermeister gemacht? 56 Wie viele Knochen hat ein Erwachsenenkörper? 206 Wie lange hat Goethe an seinem „Faust“ gearbeitet? 64 Jahre! Wie viele Tasten hat ein Klavier? 88 Mit wie vielen Figuren startet ein Schachspiel? 32 Wie heißt das Element Gold auf Latein? Aurum – im Periodensystem dargestellt als „Au“. Welcher ehemalige US-Präsident war früher Schauspieler? Ronald Reagan Wie hoch hängt ein Basketball-Korb? 3.05 Meter Was ist die Judikative? Die rechtsprechende Institution im Staat, Wie viele Fingerglieder hat eine Hand? 14 – 4 Finger mit je 3 Gliedern, plus den Daumen mit 2 Gliedern. Wen beten Buddhisten an? Niemanden Wie viele Nieren hat ein Mensch? 2 Wie viele Bandscheiben hat ein Mensch? 23 Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Achtung, Falle! Nachdem Pluto nicht mehr als vollwertiger Planet gilt, hat es nur noch 8 Planeten. Nach welcher Zeit feiert man die „Petersilienhochzeit“? Nach 12 1/2 Jahren In welchem Jahr war die Einführung des Euro? 2002 Was wird durch Antibiotika bekämpft? Viren, Bakterien, Pilze? Antibiotika bekämpfen nur Bakterienerkrankungen Wie werden die Nachkommen einer Kreuzung aus Tigern und Löwen genannt? Die heißen „Liger“. Woraus besteht ein Diamant? Aus Kohlenstoff Was bedeutet Guillotine? Gar nichts, sie ist nach ihrem Erfinder, dem Arzt Joseph-Ignace Guillotin, benannt. Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? 7 Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Merkur Welche chemische Ordnungszahl hat Gold? 79 Wie heißt die tiefste Stelle der Erde? Marianengraben Welcher deutsche Physiker erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik? Albert Einstein Welcher Planet hat die meisten Monde im Sonnensystem? Jupiter (über 90 bekannte Monde)

10 witzige Entweder-oder-Fragen

Witzige Fragen, die euch ein bisschen zum Nachdenken bringen oder einfach lustig sind.

Frage Antwort Was ist größer: der Mond oder Australien? Australien Was ist schwerer: 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Stahl? Gleich schwer Was brennt länger: eine Kerze oder ein Streichholz? Eine Kerze Was ist schneller: ein Gepard oder ein Rennpferd? Der Gepard Was ist älter: die Pyramiden von Gizeh oder die Chinesische Mauer? Die Pyramiden Was ist salziger: das Tote Meer oder der Atlantik? Das Tote Meer Was ist heißer: die Oberfläche der Sonne oder der Kern der Erde? Die Sonne Was ist länger: der Rhein oder die Donau? Die Donau Was gibt es mehr: Sterne in der Milchstraße oder Sandkörner auf allen Stränden der Erde? Mehr Sandkörner Was lebt länger: eine Eintagsfliege oder eine Galápagos-Schildkröte? Die Schildkröte

Quizfragen aus Film- und Popkultur

Hier sind zum Abschluss 10 Fragen aus Kino, Serien, Musik und Games für euch.

Frage Antwort Wie heißt der Zauberschule, die Harry Potter besucht? Hogwarts In welcher Stadt spielt die Serie „Friends“? New York City Wie heißt das fiktive Metall, aus dem Captain Americas Schild besteht? Vibranium Wer sang den Hit „Thriller“? Michael Jackson Welches Pokémon ist die Nr. 25 im Pokédex und das Maskottchen der Reihe? Pikachu Wie heißt der Planet, auf dem die Na’vi im Film Avatar leben? Pandora Welche Farbe hat das Kleid von Aschenputtel im Disney-Film? Blau Wie heißt der Bösewicht im Film The Dark Knight (2008), gespielt von Heath Ledger? Der Joker Welche Netflix-Serie machte die Figur „Eleven“ bekannt? Stranger Things Wie heißt die fiktive Stadt, in der Batman lebt? Gotham City

