  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Von herzzerreißend bis haarsträubend – mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende nicht langweilig

Von herzzerreißend bis haarsträubend – mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende nicht langweilig

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Pünktlich zum Wochenende verweigert der Sommer uns seine Aufmerksam, also bleibt uns nicht anderes übrig, als uns unserem Bücherschrank zuzuwenden. Wie gut, dass es pünktlich eine frische Ladung kostenloser Kindle-E-Books für euch gibt!

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Ratgeber
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Zu spät für Sternschnuppen
Zu spät für Sternschnuppen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:16 Uhr
Der Gebrochene Ritter: Die Maid und der Löwe (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 12)
Der Gebrochene Ritter: Die Maid und der Löwe (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 12)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:20 Uhr
Es war einmal ein Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 1)
Es war einmal ein Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:21 Uhr
Sugar Cookie Country House: He Falls First Sports Romance
Sugar Cookie Country House: He Falls First Sports Romance
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:21 Uhr
Des Teufels Narr: Ein paranormaler Vampir-Liebesroman (Teufel-Serie 1)
Des Teufels Narr: Ein paranormaler Vampir-Liebesroman (Teufel-Serie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:22 Uhr
Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie
Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:22 Uhr
Across The Globe
Across The Globe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:23 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Das lila Erbe: Die Farben der Macht
Das lila Erbe: Die Farben der Macht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:13 Uhr
Aus den Tiefen des Meeres
Aus den Tiefen des Meeres
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:18 Uhr
Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1)
Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:22 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Teestunde mit Todesfolge (Charlie Kingsley ermittelt 1)
Teestunde mit Todesfolge (Charlie Kingsley ermittelt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:12 Uhr
Utopie Alpha: Schicksal der Kriminellen
Utopie Alpha: Schicksal der Kriminellen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:16 Uhr
Kommissar Wanninger - Der Mönch am Meer (Kommissar Wanninger ermittelt 1)
Kommissar Wanninger - Der Mönch am Meer (Kommissar Wanninger ermittelt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:19 Uhr
Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1)
Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:19 Uhr
Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3)
Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:20 Uhr
Ratgeber

Gesangstechniken für Einsteiger: Ein grober Überblick mit Übungen zu jeder Technik
Gesangstechniken für Einsteiger: Ein grober Überblick mit Übungen zu jeder Technik
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:15 Uhr
Hol dir Italien auf den Teller!: Original italienische Rezepte - Band I
Hol dir Italien auf den Teller!: Original italienische Rezepte - Band I
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:17 Uhr
Ninja Swirl von CREAMi Kochbuch für Anfänger
Ninja Swirl von CREAMi Kochbuch für Anfänger
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:17 Uhr
Yogis sind auch nur Menschen
Yogis sind auch nur Menschen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:24 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

So wie sich Liebe anfühlt (Riverton Romance – Band 1)
So wie sich Liebe anfühlt (Riverton Romance – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:24 Uhr
Ungünstige Bedingungen (Zurückeroberte Herzen 1)
Ungünstige Bedingungen (Zurückeroberte Herzen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:37 Uhr
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:57 Uhr
Festwochenkribbeln und Funkenliebe (Cosy & spicy Allgäu Romance): New Adult Romance - Forbidden Love
Festwochenkribbeln und Funkenliebe (Cosy & spicy Allgäu Romance): New Adult Romance - Forbidden Love
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 10:44 Uhr
DER KÖNIG SEINES FEINDES: Eine sizilianische Mafia-MM-Romanze (schwule Romanze)
DER KÖNIG SEINES FEINDES: Eine sizilianische Mafia-MM-Romanze (schwule Romanze)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:49 Uhr
2044 Kalte Gischt (#1) : Dystopischer Fantasy-Thriller (2044 - 20 Tage (Dystopie ∞ Fantasy) spannend
2044 Kalte Gischt (#1) : Dystopischer Fantasy-Thriller (2044 - 20 Tage (Dystopie ∞ Fantasy) spannend
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 12:33 Uhr
Die Stimmen aus dem Hainwald
Die Stimmen aus dem Hainwald
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 12:13 Uhr
Arising: Jenseits des Sturms - Space Opera (Band 1) (Arising-Saga)
Arising: Jenseits des Sturms - Space Opera (Band 1) (Arising-Saga)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 06:28 Uhr
Der Templerschwur, Das Testament des letzten Großmeisters: "Ein Schwur, der vor 700 Jahren gesproche
Der Templerschwur, Das Testament des letzten Großmeisters: "Ein Schwur, der vor 700 Jahren gesproche
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 12:00 Uhr
Auf dem Weg Gottes
Auf dem Weg Gottes
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 06:12 Uhr
Das Echo der Schuld
Das Echo der Schuld
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:44 Uhr
KLASSISCHE DEUTSCHE REZEPTE: Traditionelle Gerichte leicht gemacht
KLASSISCHE DEUTSCHE REZEPTE: Traditionelle Gerichte leicht gemacht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:47 Uhr
DAS KOCHBUCH FÜR DIABETIKER: Low Carb Frühstück für jeden Tag: Das Diabetes Kochbuch: Kreative Frühs
DAS KOCHBUCH FÜR DIABETIKER: Low Carb Frühstück für jeden Tag: Das Diabetes Kochbuch: Kreative Frühs
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:35 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

