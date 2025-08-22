Von herzzerreißend bis haarsträubend – mit diesen kostenlosen E-Books wird das Wochenende nicht langweilig

Pünktlich zum Wochenende verweigert der Sommer uns seine Aufmerksam, also bleibt uns nicht anderes übrig, als uns unserem Bücherschrank zuzuwenden. Wie gut, dass es pünktlich eine frische Ladung kostenloser Kindle-E-Books für euch gibt!

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Zu spät für Sternschnuppen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:16 Uhr

Der Gebrochene Ritter: Die Maid und der Löwe (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 12) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:20 Uhr

Es war einmal ein Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:21 Uhr

Sugar Cookie Country House: He Falls First Sports Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:21 Uhr

Des Teufels Narr: Ein paranormaler Vampir-Liebesroman (Teufel-Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:22 Uhr

Scheinbeziehung mit dem Griesgram: Eine süße Kleinstadt-Romantikkomödie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:22 Uhr

Across The Globe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:23 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Das lila Erbe: Die Farben der Macht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:13 Uhr

Aus den Tiefen des Meeres Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:18 Uhr

Vampire, Pech und P(f)annen: (Verflixt und zugebissen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:22 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Teestunde mit Todesfolge (Charlie Kingsley ermittelt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:12 Uhr

Utopie Alpha: Schicksal der Kriminellen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:16 Uhr

Kommissar Wanninger - Der Mönch am Meer (Kommissar Wanninger ermittelt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:19 Uhr

Das Galgenrätsel: Roman (Eric-Parker-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:19 Uhr

Du sollst nicht lügen (Aldridge-Schwestern-Krimi 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:20 Uhr

Ratgeber

Gesangstechniken für Einsteiger: Ein grober Überblick mit Übungen zu jeder Technik Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:15 Uhr

Hol dir Italien auf den Teller!: Original italienische Rezepte - Band I Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:17 Uhr

Ninja Swirl von CREAMi Kochbuch für Anfänger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:17 Uhr

Yogis sind auch nur Menschen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:24 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

So wie sich Liebe anfühlt (Riverton Romance – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 11:24 Uhr

Ungünstige Bedingungen (Zurückeroberte Herzen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:37 Uhr

RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:57 Uhr

Festwochenkribbeln und Funkenliebe (Cosy & spicy Allgäu Romance): New Adult Romance - Forbidden Love Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 10:44 Uhr

DER KÖNIG SEINES FEINDES: Eine sizilianische Mafia-MM-Romanze (schwule Romanze) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:49 Uhr

2044 Kalte Gischt (#1) : Dystopischer Fantasy-Thriller (2044 - 20 Tage (Dystopie ∞ Fantasy) spannend Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 12:33 Uhr

Die Stimmen aus dem Hainwald Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 12:13 Uhr

Arising: Jenseits des Sturms - Space Opera (Band 1) (Arising-Saga) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 06:28 Uhr

Der Templerschwur, Das Testament des letzten Großmeisters: "Ein Schwur, der vor 700 Jahren gesproche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 12:00 Uhr

Auf dem Weg Gottes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 06:12 Uhr

Das Echo der Schuld Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:44 Uhr

KLASSISCHE DEUTSCHE REZEPTE: Traditionelle Gerichte leicht gemacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:47 Uhr

DAS KOCHBUCH FÜR DIABETIKER: Low Carb Frühstück für jeden Tag: Das Diabetes Kochbuch: Kreative Frühs Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 05:35 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

