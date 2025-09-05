Von Liebe, Rache und fremden Welten: Schnappt euch diese kostenlosen E-Books

Findet ihr in eurer Kindle-Bibliothek nichts Neues mehr zum Lesen? Unsere Auswahl an kostenlosen E-Books schafft Abhilfe: Lasst euch von den Elfen, Prinzessinnen und Detektiven in aufregende Abenteuer entführen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Jemand zum Lieben (Die Skylark-Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:00 Uhr

Dem Earl zu trotzen (Lords und die Liebe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:05 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Vergessene Flamme Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:14 Uhr

Der Guidal: Die Entdeckung von Puracordis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:14 Uhr

Gefährtenbranding: Eine romantische Werwolf-Urban-Fantasy (Runenwolf 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:11 Uhr

Gefährten der Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:15 Uhr

Das Schwert der Elben: Fantasy Roman: Elbenkinder 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:17 Uhr

Regnum Luxarion - Die Gefährtin des Halbbluts Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:08 Uhr

Blood Moon: aus Blut geboren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:25 Uhr

Die Elfe und der Voitto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:28 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Rachezug (Nora & Tommy #1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 09:55 Uhr

Eiszeit (Professor Cariello 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 09:56 Uhr

HerZen: Ein Zen-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:02 Uhr

Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:05 Uhr

Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:07 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Römer Rezeptbuch: Viele Rezepte für Ofengerichte, Braten, Schmorbraten, Fisch u.v.m. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:24 Uhr

Vegane Weihnachts-Backstube Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:16 Uhr

Ratgeber

Hole dir die Sonne zurück in Dein Leben: Finde den Optimisten in Dir Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:04 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Die Andere Seite Der Nacht: Wenn Dunkelheit zu Licht wird - Und Träume Wirklichkeit werden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 06:23 Uhr

Not a Player (Die Laketown Otters Eishockey Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:08 Uhr

Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 06:00 Uhr

Sich dem Alpha unterwerfen (The Submission Trilogy 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 06:13 Uhr

Die Geheimnisse der Hexenzwerge: Hexen, Magie und Kleinstadtgeheimnisse ein paranormaler Cozy-Krimi, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 05:55 Uhr

Essenz der Rache Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 05:36 Uhr

Das Echo von Blackridge: Familienbande, verbotene Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 05:03 Uhr

Schokolade, Lügen und Intrigen: Ein humorvoller Cozy-Krimi (Die Schokoladenladen-Mysterien 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 04:49 Uhr

Tag des grauen Horrors: Psychothriller in Berlin – Ein packender Überlebenskampf voller Angst, Gehei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:27 Uhr

ER SIEHT DICH: Ein Psychothriller (Schattenspiele 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 06:45 Uhr

Tödliche Seiten: Der Hardcover-Mord (Ein Juliet-Page-Krimi – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 06:11 Uhr

SCHNELLE HAFERFLOCKEN REZEPTE - Das 20 Minuten Rezeptbuch: Der Masterplan für das Kochen mit Hafer - Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 05:14 Uhr

LOW CARB OFENGERICHTE Vegetarisch - Low Carb Soulfood aus dem Backofen zum Abnehmen und Genießen: DAS KOCHBUCH Ruck-zuck kochen für Anfänger, Berufstätige ... Weizen (Genussvoll abnehmen - Low Carb 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 06:31 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

