  4. Von Liebe, Rache und fremden Welten: Schnappt euch diese kostenlosen E-Books

Von Liebe, Rache und fremden Welten: Schnappt euch diese kostenlosen E-Books

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Findet ihr in eurer Kindle-Bibliothek nichts Neues mehr zum Lesen? Unsere Auswahl an kostenlosen E-Books schafft Abhilfe: Lasst euch von den Elfen, Prinzessinnen und Detektiven in aufregende Abenteuer entführen.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Ratgeber
  6. 6.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Jemand zum Lieben (Die Skylark-Serie 1)
Jemand zum Lieben (Die Skylark-Serie 1)
Dem Earl zu trotzen (Lords und die Liebe 1)
Dem Earl zu trotzen (Lords und die Liebe 1)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Vergessene Flamme
Die Vergessene Flamme
Der Guidal: Die Entdeckung von Puracordis
Der Guidal: Die Entdeckung von Puracordis
Gefährtenbranding: Eine romantische Werwolf-Urban-Fantasy (Runenwolf 1)
Gefährtenbranding: Eine romantische Werwolf-Urban-Fantasy (Runenwolf 1)
Gefährten der Magie
Gefährten der Magie
Das Schwert der Elben: Fantasy Roman: Elbenkinder 2
Das Schwert der Elben: Fantasy Roman: Elbenkinder 2
Regnum Luxarion - Die Gefährtin des Halbbluts
Regnum Luxarion - Die Gefährtin des Halbbluts
Blood Moon: aus Blut geboren
Blood Moon: aus Blut geboren
Die Elfe und der Voitto
Die Elfe und der Voitto
Krimis, Romane und Thriller

Rachezug (Nora & Tommy #1)
Rachezug (Nora & Tommy #1)
Eiszeit (Professor Cariello 7)
Eiszeit (Professor Cariello 7)
HerZen: Ein Zen-Roman
HerZen: Ein Zen-Roman
Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi
Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi
Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman
Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman
Essen, Trinken und Genießen

Römer Rezeptbuch: Viele Rezepte für Ofengerichte, Braten, Schmorbraten, Fisch u.v.m.
Römer Rezeptbuch: Viele Rezepte für Ofengerichte, Braten, Schmorbraten, Fisch u.v.m.
Vegane Weihnachts-Backstube
Vegane Weihnachts-Backstube
Ratgeber

Hole dir die Sonne zurück in Dein Leben: Finde den Optimisten in Dir
Hole dir die Sonne zurück in Dein Leben: Finde den Optimisten in Dir
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Die Andere Seite Der Nacht: Wenn Dunkelheit zu Licht wird - Und Träume Wirklichkeit werden
Die Andere Seite Der Nacht: Wenn Dunkelheit zu Licht wird - Und Träume Wirklichkeit werden
Not a Player (Die Laketown Otters Eishockey Serie 1)
Not a Player (Die Laketown Otters Eishockey Serie 1)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Sich dem Alpha unterwerfen (The Submission Trilogy 1)
Sich dem Alpha unterwerfen (The Submission Trilogy 1)
Die Geheimnisse der Hexenzwerge: Hexen, Magie und Kleinstadtgeheimnisse ein paranormaler Cozy-Krimi,
Die Geheimnisse der Hexenzwerge: Hexen, Magie und Kleinstadtgeheimnisse ein paranormaler Cozy-Krimi,
Essenz der Rache
Essenz der Rache
Das Echo von Blackridge: Familienbande, verbotene Liebe
Das Echo von Blackridge: Familienbande, verbotene Liebe
Schokolade, Lügen und Intrigen: Ein humorvoller Cozy-Krimi (Die Schokoladenladen-Mysterien 1)
Schokolade, Lügen und Intrigen: Ein humorvoller Cozy-Krimi (Die Schokoladenladen-Mysterien 1)
Tag des grauen Horrors: Psychothriller in Berlin – Ein packender Überlebenskampf voller Angst, Gehei
Tag des grauen Horrors: Psychothriller in Berlin – Ein packender Überlebenskampf voller Angst, Gehei
ER SIEHT DICH: Ein Psychothriller (Schattenspiele 1)
ER SIEHT DICH: Ein Psychothriller (Schattenspiele 1)
Tödliche Seiten: Der Hardcover-Mord (Ein Juliet-Page-Krimi – Band 1)
Tödliche Seiten: Der Hardcover-Mord (Ein Juliet-Page-Krimi – Band 1)
SCHNELLE HAFERFLOCKEN REZEPTE - Das 20 Minuten Rezeptbuch: Der Masterplan für das Kochen mit Hafer -
SCHNELLE HAFERFLOCKEN REZEPTE - Das 20 Minuten Rezeptbuch: Der Masterplan für das Kochen mit Hafer -
LOW CARB OFENGERICHTE Vegetarisch - Low Carb Soulfood aus dem Backofen zum Abnehmen und Genießen:
LOW CARB OFENGERICHTE Vegetarisch - Low Carb Soulfood aus dem Backofen zum Abnehmen und Genießen:
DAS KOCHBUCH Ruck-zuck kochen für Anfänger, Berufstätige ... Weizen (Genussvoll abnehmen - Low Carb 5)
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

