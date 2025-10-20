Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Von Machu Picchu bis Lima: 5 unscheinbare Reise-Gadgets, die bei einer Fernreise Gold wert sind

Von Machu Picchu bis Lima: 5 unscheinbare Reise-Gadgets, die bei einer Fernreise Gold wert sind

Martin Maciej
Martin Maciej,
2 min Lesezeit
Peru Flagge
Was gehört bei einer Reise nach Peru auf jeden Fall in den Koffer?© IMAGO / Pond5 Images / Bearbeitung GIGA1 / 6
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Dank Geräten wie Smartphones ist das Reisen in ferne Länder heutzutage in vielerlei Hinsicht einfacher, als noch vor einigen Jahren. An welche Gadgets sollte man bei einer Reise nach Peru unbedingt denken? Bei meinen knapp 4 Wochen in Lima, Machu Picchu und Co. war ich vor allem für die folgenden Gegenstände in meinem Reisegepäck dankbar.

Powerbank

Powerbank mit einem Kabel
Eine ordentliche Powerbank senkt den Stresspegel im Urlaub.© IMAGO / Wirestock2 / 6
Das Smartphone ist mittlerweile so ein Alltagsgegenstand, dass man ihn hier nicht eigens aufführen muss. Was mir aber bei meinen Tagesausflügen und Nachtbusfahrten stressige Momente erspart hat, war eine ordentliche Powerbank. Ich hatte die INIU-Powerbank mit 20.000 mAh dabei und konnte damit meinen Akku mindestens 1 Mal am Tag damit voll aufladen (bei Amazon ansehen). Durch Google Maps, zahlreiche Fotos und mehr musste die Smartphone-Batterie schließlich regelmäßig Höchstleistungen bringen.

eSIM mit Reise-Tarif

Foto mit dem Smartphone bei Machu Picchu
Mit einer eSIM kann man Fotos noch vom Berg in Machu Picchu direkt an Freunde in die Heimat senden.© IMAGO / Depositphotos3 / 6
Kein „Gadget“ an sich, aber trotzdem mit einem technischen Gerät verbunden, ist eine eSIM für den Auslandsaufenthalt. Ich hatte eine eSIM von Yesim mit unbegrenztem Datenvolumen. In großen Teilen Perus hatte ich damit einen ordentlichen und schnellen Internetempfang. Die Unlimited-Option ist zwar etwas kostspielig, dafür spart man sich das lange Suchen nach einem günstigeren eSIM-Tarif direkt nach der Ankunft (bei Yesim ansehen). Es gibt noch weitere zuverlässige Anbieter wie Holafly oder Airalo.

Universal-Reiseadapter

Universal Reiseadapter
Einen Universal-Adapter kann man in zahlreichen Ländern der Welt nutzen.© IMAGO / Michael Bihlmayer4 / 6
In Peru werden verschiedene Steckdosen-Typen verwendet (A, B und C). Ein kompakter Universaladapter sorgt dafür, dass ihr überall eure Geräte laden könnt – egal ob im Hostel in Arequipa, im Hotel in Lima oder in der Dschungel-Lodge in Puerto Maldonado.

Wasserfilter-Flasche

Mann trinkt Wasser beim Wandern
Mit einer Flasche und Wasserfilter bleibt man auch bei langen Wanderungen nicht durstig.© IMAGO / Eduardo Gavira5 / 6
Leitungswasser ist in Peru meist nicht trinkbar. Eine Trinkflasche mit integriertem Filter schützt vor Magenproblemen und spart Plastikflaschen (bei Amazon ansehen). Besonders auf Trekkingtouren, etwa auf dem Salkantay- oder Inka-Trail, ist das ein echter Lebensretter.

Koffer-Tracker

Viele Reisekoffer auf einem Haufen
Wo ist mein Koffer? Ein Tracker zeigt den Standort direkt auf dem Smartphone.© IMAGO / Bill Greenblatt6 / 6
Man hofft, dass es nie passiert, aber es lässt sich manchmal nicht verhindern, dass der Reisekoffer nach der Landung nicht auf dem Gepäckband landet. Mit einem Koffer-Tracker kann man sich über den Standort informieren lassen und so auch ruhig im Nachtbus schlafen, wenn man sieht, dass das Gepäck mit einem gemeinsam unterwegs ist.

Kleines Gerät, große Wirkung

Der Ernstfall ist in meinem Peru-Urlaub zwar nicht eingetreten, dennoch hat mir der Tracker nach der Landung am Berliner Heimatflughafen etwas Unruhe und viel Zeit gespart. So kam mein Backpacker-Rucksack tatsächlich nicht auf das Gepäckband. Anstatt jedoch ewig zu warten oder in Stress zu verfallen, hat mir ein Blick in die mit dem Tracker verknüpfte App weitergeholfen. Mein Rucksack lag einfach ein paar Meter weiter beim Schalter für das Großgepäck zur Abholung bereit. Ohne die Ortungsfunktion hätte ich vermutlich noch eine Weile am Band gestanden und gewartet und wüsste anschließend nicht direkt weiter. Dabei muss es auch kein teures Gerät sein, dieser Tracker hat seine Arbeit gut gemacht.

Lesenswert
