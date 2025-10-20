Von Machu Picchu bis Lima: 5 unscheinbare Reise-Gadgets, die bei einer Fernreise Gold wert sind

Dank Geräten wie Smartphones ist das Reisen in ferne Länder heutzutage in vielerlei Hinsicht einfacher, als noch vor einigen Jahren. An welche Gadgets sollte man bei einer Reise nach Peru unbedingt denken? Bei meinen knapp 4 Wochen in Lima, Machu Picchu und Co. war ich vor allem für die folgenden Gegenstände in meinem Reisegepäck dankbar.
Powerbank
Das Smartphone ist mittlerweile so ein Alltagsgegenstand, dass man ihn hier nicht eigens aufführen muss. Was mir aber bei meinen Tagesausflügen und Nachtbusfahrten stressige Momente erspart hat, war eine ordentliche Powerbank. Ich hatte die INIU-Powerbank mit 20.000 mAh dabei und konnte damit meinen Akku mindestens 1 Mal am Tag damit voll aufladen (bei Amazon ansehen). Durch Google Maps, zahlreiche Fotos und mehr musste die Smartphone-Batterie schließlich regelmäßig Höchstleistungen bringen.
eSIM mit Reise-Tarif
Kein „Gadget“ an sich, aber trotzdem mit einem technischen Gerät verbunden, ist eine eSIM für den Auslandsaufenthalt. Ich hatte eine eSIM von Yesim mit unbegrenztem Datenvolumen. In großen Teilen Perus hatte ich damit einen ordentlichen und schnellen Internetempfang. Die Unlimited-Option ist zwar etwas kostspielig, dafür spart man sich das lange Suchen nach einem günstigeren eSIM-Tarif direkt nach der Ankunft (bei Yesim ansehen). Es gibt noch weitere zuverlässige Anbieter wie Holafly oder Airalo.
Universal-Reiseadapter
In Peru werden verschiedene Steckdosen-Typen verwendet (A, B und C). Ein kompakter Universaladapter sorgt dafür, dass ihr überall eure Geräte laden könnt – egal ob im Hostel in Arequipa, im Hotel in Lima oder in der Dschungel-Lodge in Puerto Maldonado.
Wasserfilter-Flasche
Leitungswasser ist in Peru meist nicht trinkbar. Eine Trinkflasche mit integriertem Filter schützt vor Magenproblemen und spart Plastikflaschen (bei Amazon ansehen). Besonders auf Trekkingtouren, etwa auf dem Salkantay- oder Inka-Trail, ist das ein echter Lebensretter.
Koffer-Tracker
Man hofft, dass es nie passiert, aber es lässt sich manchmal nicht verhindern, dass der Reisekoffer nach der Landung nicht auf dem Gepäckband landet. Mit einem Koffer-Tracker kann man sich über den Standort informieren lassen und so auch ruhig im Nachtbus schlafen, wenn man sieht, dass das Gepäck mit einem gemeinsam unterwegs ist.
Kleines Gerät, große Wirkung
Der Ernstfall ist in meinem Peru-Urlaub zwar nicht eingetreten, dennoch hat mir der Tracker nach der Landung am Berliner Heimatflughafen etwas Unruhe und viel Zeit gespart. So kam mein Backpacker-Rucksack tatsächlich nicht auf das Gepäckband. Anstatt jedoch ewig zu warten oder in Stress zu verfallen, hat mir ein Blick in die mit dem Tracker verknüpfte App weitergeholfen. Mein Rucksack lag einfach ein paar Meter weiter beim Schalter für das Großgepäck zur Abholung bereit. Ohne die Ortungsfunktion hätte ich vermutlich noch eine Weile am Band gestanden und gewartet und wüsste anschließend nicht direkt weiter. Dabei muss es auch kein teures Gerät sein, dieser Tracker hat seine Arbeit gut gemacht.