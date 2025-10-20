Von Machu Picchu bis Lima: 5 unscheinbare Reise-Gadgets, die bei einer Fernreise Gold wert sind

Kleines Gerät, große Wirkung

Der Ernstfall ist in meinem Peru-Urlaub zwar nicht eingetreten, dennoch hat mir der Tracker nach der Landung am Berliner Heimatflughafen etwas Unruhe und viel Zeit gespart. So kam mein Backpacker-Rucksack tatsächlich nicht auf das Gepäckband. Anstatt jedoch ewig zu warten oder in Stress zu verfallen, hat mir ein Blick in die mit dem Tracker verknüpfte App weitergeholfen. Mein Rucksack lag einfach ein paar Meter weiter beim Schalter für das Großgepäck zur Abholung bereit. Ohne die Ortungsfunktion hätte ich vermutlich noch eine Weile am Band gestanden und gewartet und wüsste anschließend nicht direkt weiter. Dabei muss es auch kein teures Gerät sein, dieser Tracker hat seine Arbeit gut gemacht.