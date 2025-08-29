Von Microsoft: Samsung-Fernseher erhalten Funktion, nach der niemand gefragt hat

Microsofts Sprach-KI will mitgucken.

Samsung stattet seine neuen Smart-TVs und Monitore mit Microsofts Copilot aus. Die Sprach-KI liefert Infos zum laufenden Programm und unterbreitet individuelle Filmvorschläge.

Microsoft Copilot auf Samsung-Fernsehern

Per Sprachbefehl oder Fernbedienung reagiert Microsofts Copilot auf Fragen zu Schauspielern, Serienhandlungen oder Hintergrundwissen. Nutzer können sich so während des laufenden Programms Zusatzinformationen einblenden lassen.

Die Funktion erinnert an Clippy aus alten Office-Zeiten: Copilot redet mit und zeigt passende Infokarten. Die Integration soll laut Samsung das Fernseherlebnis erweitern. Microsoft beschreibt das Ganze als „KI-Begleiter in Ihrem Wohnzimmer“. Ob es wirklich nützt, bleibt abzuwarten – manche Zuschauer dürften sich beim Serienabend von einer KI eher gestört fühlen.

Eigentlich setzt Samsung auch seit Jahren auf den hauseigenen Assistenten Bixby als eigene Sprachsteuerung. Die KI war bislang fester Bestandteil der Benutzeroberfläche und diente zur Gerätesteuerung, Suche und Navigation. Welche Rolle Bixby künftig auf Samsung-Fernsehern neben Copilot noch spielt, ist offen.

Samsung: Copilot macht Filmvorschläge

Copilot soll unter anderem Filmvorschläge unterbreiten und Zusammenfassungen ohne Spoiler bieten. Auch Empfehlungen für Gruppen mit verschiedenen Filmgeschmäckern sind vorgesehen. Die KI beantwortet zudem Fragen zum Cast und zur Handlung, heißt es.

Zum Start landet Copilot auf den TV-Reihen Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro und The Frame sowie auf den Monitoren M7, M8 und M9 (Quelle: Samsung).

Weitere Fernseher und Monitore sollen später folgen. Ob Copilot zum Start auch in der EU angeboten wird, erklärt Samsung in seiner Ankündigung nicht.

