Von Samsung verschmäht, von Apple wiederentdeckt – geniales Feature kommt ins iPhone

Vergessen von Samsung, perfektioniert von Apple – das Comeback, das so keiner kommen sah.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple plant für das iPhone 18 Pro ein Kamera-Upgrade, das Kennern bekannt vorkommen dürfte. Laut einem aktuellen Bericht aus Südkorea will der Konzern nämlich erstmals eine variable Blende in seinen Pro-Modellen verbauen – ein Feature, das einst bei Samsung schon zu finden war, dort aber wieder verschwand. Apple greift es nun wieder auf und verleiht ihm offenbar neuen Glanz.

Anzeige

iPhone 18 Pro bekommt variable Blende

Wie die koreanische Seite ETNews berichtet, werden nur das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max mit der neuen Kameratechnologie ausgestattet sein. Dabei ersetzt Apple die bisherige Haupt-Weitwinkelkamera auf der Rückseite durch ein Modul mit variabler Blende, flankiert von der Ultraweitwinkel- und der Tele-Linse.

Die Technik ermöglicht es, die Lichtmenge auf dem Sensor dynamisch anzupassen:

In dunklen Szenen öffnet sich die Blende weiter, um mehr Licht einzufangen.

Bei starker Helligkeit wird sie enger geschlossen, um Überbelichtung zu vermeiden.

Das Ergebnis: bessere Fotos bei allen Lichtbedingungen und mehr kreative Kontrolle über die Schärfentiefe – also, wie stark der Hintergrund verschwimmt.

Apple will liefern, was Samsung einst aufgab

Neu ist die Idee nicht. Samsung setzte bereits 2018 und 2019 in den Galaxy-S9- und S10-Modellen auf Kameras mit variabler Blende. Doch die Südkoreaner gaben die Technologie 2020 wieder auf – zu aufwendig, zu teuer, zu dick.

Apple scheint diese Hürden nun jedoch überwunden zu haben. Laut Bericht arbeitet man mit LG Innotech und Foxconn an der Fertigung der Kamera, während die Aktuatoren von Luxshare ICT und Sunny Optical stammen sollen. Offenbar gelingt es Apple, das komplexe System kompakter und kosteneffizienter zu gestalten – ganz im Sinne der eigenen Qualitäts- und Designansprüche.

Anzeige

Bislang verfügt noch kein iPhone über eine variable Blende. Auch die Hauptkameras der Modelle vom iPhone 14 Pro bis zum aktuellen iPhone 17 Pro arbeiten mit einer festen Blende von ƒ/1.78 – das Objektiv bleibt also immer gleich weit geöffnet.

Mit der Einführung der variablen Blende im iPhone 18 Pro würde Apple hier einen echten Schritt nach vorn machen und den Nutzerinnen und Nutzern mehr Flexibilität bei Fotos und Videos bieten – ganz ohne Kompromisse bei der Gehäusedicke. Damit bringt Apple ein Feature zurück, das einst von der Konkurrenz aufgegeben wurde – und macht daraus wohl das, was Samsung nicht gelungen ist: ein echtes Profi-Werkzeug für mobile Fotografie.

Start im Herbst 2026 erwartet

Die neue Kamera soll gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max im Herbst 2026 vorgestellt werden. Gleichzeitig wird erwartet, dass Apple auch das iPhone Air 2 und das erste faltbare iPhone präsentiert.