Von wegen Verbrenner-Alternative: Wer Plug-In-Hybrid fährt, lügt sich in die eigene Tasche

Plug-In-Hybride sind längst nicht so verbrauchsarm, wie es viele Hersteller in ihren offiziellen Angaben suggerieren. Eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) hat ergeben, dass tatsächlicher Verbrauch und CO₂-Ausstoß fast fünfmal höher sind als in den Tests unter idealen Voraussetzungen ermittelt.

Plug-In-Hybride kein bisschen besser als Verbrenner

So stoßen Plug-In-Hybride in Wahrheit durchschnittlich 139 g Kohlendioxid pro gefahrenem Kilometer aus, wohingegen in offiziellen Angaben nur von 28 g die Rede ist.

Wie kann das sein? Der reale Verbrauch und CO₂-Ausstoß von Plug-In-Hybriden hängt maßgeblich von der Fahrweise ab. Wird viel nur über den Elektromotor gefahren, sinken Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Nur tun die Besitzer genau das nicht, wie die Analyse zeigt. Dafür wurden die tatsächlichen Verbrauchsdaten von Bordgeräten aus rund 127.000 Plug-In-Hybriden herangezogen, die 2023 zugelassen wurden.

Die Verbrauchsberechnungen nach WLTP-Standard gehen davon aus, dass für Kurzstrecken und innerorts in erster Linie elektrisch gefahren wird, während der Verbrenner nur auf Langstrecken zum Einsatz kommt – fälschlicherweise, wie sich zeigt.

„Plug-In-Hybride werden als Niedrig-Emissionsfahrzeuge verkauft, aber wenn man sie im Realbetrieb mit Verbrennern vergleicht, sind sie sehr, sehr ähnlich“, zieht T&E-Direktor William Todts das ernüchternde Fazit (Quelle: Spiegel). Der Verbrauch entspreche dem eines reinen Benziners im mittleren Segment, so T&E.

Plug-In-Hybride sind ein schlechter Deal – und teuer

Für die Autoindustrie gilt der Plug-In-Hybrid derzeit mal wieder als Allheilmittel, soll den Wünschen von Herstellern und vieler Politiker zufolge auch nach dem Verbrennerverbot ab 2035 in der EU weiter zugelassen werden können.

Doch damit macht man einen teuren Fehler. Die Plug-In-Hybride verschleiern nicht nur, dass alle Kunden, die sich für einen entscheiden, nichts zur Reduktion der CO₂-Belastung beitragen. Sie sind auch teurer und aufwendiger in der Produktion, weil beide Techniken verbaut werden müssen. Das sorgt für potenziell anfällige Fahrzeuge, kostenintensive Reparaturen sowie unnötig hohes Gewicht, was wiederum den Spritverbrauch in die Höhe treibt.

Und allen Plug-In-Fahrern muss klar sein: Wenn sie hauptsächlich mit Benzin fahren und den E-Motor außen vor lassen, brauchen sie genau so viel Sprit wie bei einem herkömmlichen Verbrenner. Ab 2027 wird der neue Hybrid durch den steigenden CO₂-Preis dann endgültig zur Geldverbrennungsanlage. Wer sich vormacht, mit einem Plug-In-Hybrid sparen zu können, lügt sich in die eigene Tasche und muss den Preis dafür in barer Münze zahlen – oder aber der steigende Preis sorgt endlich bei mehr Fahrern für ein Umdenken.