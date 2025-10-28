Vorbild Polen: Dieses Auto-Zubehör sollte auch in Deutschland bei jeder Fahrt dabei sein

Griechenland, Polen, Türkei – in einigen Ländern gehört ein Feuerlöscher zur Pflichtausstattung im Auto. In Deutschland ist das eher selten anzutreffen, dabei ist das Zubehör relativ günstig in der Anschaffung.

Feuerlöscher fürs Auto: Mehr Sicherheit für den Notfall

Ein Feuerlöscher ist in privaten PKWs hierzulande kaum zu finden – dabei spricht eigentlich nichts dagegen, einen kompakten Feuerlöscher dabei zu haben. Der ADAC empfiehlt es sogar: „Auch wenn in Deutschland kein Feuerlöscher im Fahrzeug vorgeschrieben ist: Für den Notfall sollte man einen entsprechenden Löscher im Fahrzeug haben.“ (Quelle: ADAC).

Kleine Feuerlöscher empfehlen sich für Camper und PKW (© Abus)

Viele Argumente sprechen für den Feuerlöscher im Kfz. Dabei muss es nicht einmal ein Unfall mit Brand sein, was sicherlich das schlimmste denkbare Szenario ist. Schon ein kleiner Brand („Entstehungsbrände“) – etwa ausgelöst durch eine Zigarette – kann so rechtzeitig gelöscht werden. Beim Camping (Lagerfeuer, BBQ) ist es ebenso ratsam, einen Feuerlöscher im Auto parat zu haben. Wenn sich eine Kochstelle im Wohnmobil befindet, ist auch hier jede zusätzliche Sicherheitsvorkehrung sinnvoll. Kompakte Feuerlöschsprays sind schon für unter 30 Euro bei Amazon zu finden. Sie sind auch für „den Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V“ geeignet, wenn man beim Löschen 1 Meter Abstand hält.

Feuerlöscher im Auto: In manchen Ländern muss er dabei sein

Vor der Abreise ins Ausland sollte man sich erkundigen, ob unterwegs oder im Zielland ein Auto-Feuerlöscher Pflicht ist. In Bulgarien, Estland, Griechenland, Lettland, Litauen, Moldau, Polen, Rumänien, Russland, der Türkei, der Ukraine und Belarus ist das der Fall (Quelle: ÖAMTC).

Aktuell bei Amazon zu finden: Der 1-kg-Feuerlöscher von Exdinger.

Dieses Modell arbeitet mit Pulver. Hierzu sollte man wissen, dass nach dem Löschen Löschmittelrückstände zurückbleiben können. Bei Schaumlöschern kann der Schaum hinterher einfach mit Wasser abgewaschen werden.