Vorsicht Falle! So locken Kriminelle mit falschen YouTube-Jobs

Immer häufiger tauchen auf WhatsApp, Telegram oder anderen Messengern dubiose Jobangebote auf. Oft geht es darum, einfache Aufgaben wie „YouTube-Videos liken“ oder „Produkte bewerten“ zu erledigen und dafür angeblich Geld zu erhalten. Auf den ersten Blick wirkt das verlockend. In Wirklichkeit handelt es sich fast immer um Betrug.

Mit YouTube-Likes Geld verdienen?

Für viele klingt es nach einem Traum: Auf der Couch sitzen, ein paar YouTube-Videos schauen, Likes vergeben und dafür bezahlt werden. Genau mit diesem Wunsch spielen Betrüger aktuell und locken Nutzer in eine gefährliche Falle. Solche Fake-Jobs werden zum Beispiel in Gruppen bei Facebook von unbekannten Nutzern per Chat-Nachricht oder bei WhatsApp mit einer ausländischen Nummer geteilt.

So sehen diese Nachrichten aus:

Auf solche Angebote sollte man nicht eingehen. (© Screenshot GIGA)

Solche Angebote klingen verlockend, allerdings steckt dahinter eine Betrugsmasche:

Für einfache Klicks oder Likes werden Summen von 5 bis 10 Euro versprochen. Meist werden anfangs tatsächlich kleinere Beträge ausgezahlt.

versprochen. Meist werden anfangs tatsächlich kleinere Beträge ausgezahlt. Zunächst werden harmlose Aufgaben gestellt, für die oft auch sofort Geld fließt. Danach wird man oft in Gruppen oder „Finanzabteilungen“ weitergeleitet. Spätestens dann folgt die Aufforderung, selbst Geld zu investieren , um noch höhere Gewinne zu erzielen. Um das Geld zu erhalten, muss man zudem sensible Daten wie die Kontonummer und den Namen herausgeben.

, um noch höhere Gewinne zu erzielen. Um das Geld zu erhalten, muss man zudem sensible Daten wie die Kontonummer und den Namen herausgeben. Seriöse Firmen zahlen dafür aber nichts, weil Likes oder Aufrufe keinen direkten Geldwert haben.

Begriffe wie „Stabilität von Kryptowährungen“ oder „Provision vom Händler“ sollen seriös wirken, ergeben aber inhaltlich keinen Sinn.

Solche Nachrichten enthalten Formulierungen wie „Aufgabe ist zeitlich begrenzt“ oder „nur einmal abschließbar“. Das setzt unter Druck und soll verhindern, dass man nachdenkt oder nachrecherchiert. Bei solchen Kontaktaufnahmen weiß man auch nie, mit wem man es zu tun hat. Es gibt keine Webseite, kein Impressum und keine überprüfbaren Unternehmensdaten. Die Kommunikation läuft ausschließlich über einen Messenger.

Risiken und wie man sich schützt

Lässt man sich in solche Fake-Jobs locken, drohen diese Gefahren:

Geldverlust : Früher oder später wird verlangt, dass man „investiert“, um daraus noch mehr Gewinn zu erhalten. Diese Beträge sind in der Regel unwiederbringlich verloren.

: Früher oder später wird verlangt, dass man „investiert“, um daraus noch mehr Gewinn zu erhalten. Diese Beträge sind in der Regel unwiederbringlich verloren. Datenmissbrauch : Persönliche Daten oder Screenshots können für andere Betrügereien weiterverwendet werden.

: Persönliche Daten oder Screenshots können für andere Betrügereien weiterverwendet werden. Betrugsketten: Wer einmal reagiert, landet oft auf Listen und wird von weiteren Betrügern kontaktiert.

Bekommt ihr solche Lockangebote, reagiert so:

Ignorieren und blockieren : Antwortet nicht auf solche Nachrichten und gebt keine Daten preis.

: Antwortet nicht auf solche Nachrichten und gebt keine Daten preis. Keine Zahlungen leisten : Überweist niemals Geld an unbekannte Kontakte.

: Überweist niemals Geld an unbekannte Kontakte. Seriosität prüfen : Seriöse Unternehmen haben offizielle Webseiten, transparente Verträge und zahlen nicht über Chatgruppen aus.

: Seriöse Unternehmen haben offizielle Webseiten, transparente Verträge und zahlen nicht über Chatgruppen aus. Freunde und Familie warnen : Viele Menschen sind unsicher. Ein kurzer Hinweis schützt andere.

: Viele Menschen sind unsicher. Ein kurzer Hinweis schützt andere. Melden: Ihr könnt die Nummer beim Messenger-Anbieter melden und im Zweifel Anzeige bei der Polizei erstatten.

Immer vorsichtig sein Solche Betrugsmaschen funktionieren nur, weil die Täter anfangs tatsächlich kleine Beträge zahlen und so Vertrauen aufbauen. Spätestens beim „Upgrade“ auf die nächste Belohnungsstufe zeigt sich die Abzocke. Lasst es gar nicht so weit kommen: Blockiert fremde Nummern sofort und gebt keine Daten preis. Martin Maciej

