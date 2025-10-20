Vorsicht vor Fake-Knöllchen: Betrüger nehmen Autofahrer ins Visier

Bei Inkasso-Forderungen müsst ihr genau hinschauen.

Mehrere Städte in Deutschland warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Kriminelle verschicken E-Mails im Namen real existierender Inkassounternehmen und fordern Geld für angeblich offene Knöllchen. Behörden raten zur Vorsicht.

Neue Betrugswelle mit gefälschten Parktickets

In mehreren Regionen des Landes melden sich gerade zahlreiche Personen bei Verbraucherschützern, weil sie eine verdächtige Mail erhalten haben. Darin heißt es, ein Inkassobüro übernehme eine Forderung der Stadt, samt Verweis auf eine angebliche 50-Prozent-Rabattaktion bei schneller Zahlung.

Empfänger sollen auf einen Link in der Mail klicken, um die Angelegenheit zu klären. Die Adressdaten der Betroffenen sind in der Regel korrekt, was zusätzlich Vertrauen schaffen soll.

Die Stadt Garbsen bei Hannover stellt klar: Es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit externen Inkassofirmen bei Parkverstößen (Quelle: NDR). Stattdessen verschicken Behörden die Bescheide ausschließlich selbst. Wer eine derartige Mail erhält, soll keine Zahlung leisten oder persönliche Daten angeben. Die Empfehlung lautet vielmehr, sich direkt an die Polizei wenden (Quelle: Verbraucherzentrale NRW).

Auch andere Städte wie Melle oder Werdohl warnen mittlerweile vor der Masche. Der Tenor ist überall gleich. Die E-Mails stammen nicht von der Stadt, auch wenn sie es vorgeben. Auffällig ist dabei oft der falsche Aufbau der Adressen in den Nachrichten. Die Postleitzahl steht nach dem Ortsnamen, was auf einen ausländischen Ursprung der Täter schließen lässt.

Inkasso-Firma und Verbraucherschutz reagieren

Die Betrüger nutzen den Namen von echten Unternehmen, etwa von coeo Inkasso. Die Firma warnt selbst vor der missbräuchlichen Nutzung ihres Namens und rät ausdrücklich davon ab, auf entsprechende Nachrichten zu reagieren oder enthaltene Links zu öffnen.

Auch die Verbraucherzentrale Niedersachsen kennt das Problem. Laut Rechtsexperte Markus Hagge handelt es sich um ein bundesweites Phänomen. Täter greifen dabei oft auf Daten aus früheren Leaks zurück, so der NDR weiter.