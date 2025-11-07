Vorsicht vor WhatsApp-Masche: So schnell seid ihr euer Geld los

Komm in die Gruppe?

Über WhatsApp verbreiten sich nicht nur Chat-Nachrichten, sondern auch immer mehr dubiose Anlageangebote. Die Finanzaufsicht BaFin warnt jetzt ganz konkret vor Betrüger, die Nutzer gezielt in Messenger-Gruppen locken. Am Ende sind die ihr Geld los.

BaFin warnt vor Investments über WhatsApp

Im Fokus der Finanzaufsicht stehen Unternehmen mit Namen wie „SCA Investmentforum“ oder „B2 Akademie für zukünftiges Vermögen“, die über WhatsApp tätig sind. Dahinter stehen der BaFin zufolge keine lizenzierten Finanzunternehmen. Dennoch besteht der Verdacht, dass über die Plattformen Bankgeschäfte, Wertpapierdienstleistungen oder Kryptogeschäfte abgewickelt werden.

Die Werbung dieser und ähnlich agierender Unternehmen läuft häufig mit Versprechen über schneller Gewinne oder vermeintliche Expertentipps ab. Die WhatsApp-Gruppen selbst inszenieren sich oft professionell, etwa mit angeblichen Seminaren, täglichen Aktionen oder exklusiven Empfehlungen. Teilweise bieten sie sogar eigene Krypto-Token an (Quelle: BaFin)

In mindestens einem Fall, beim Anbieter „Mirror Trade“, haben Betrüger zudem die Identität eines existierenden Unternehmens für ihre Masche genutzt. WhatsApp-Nutzer sollten darüber angeblich Zugang zu vermeintlich lukrativeren Handelsplattformen erhalten, so die Masche.

Diese Plattformen sind dann aber schon kurze Zeit später nicht mehr erreichbar oder verweigern Auszahlungen. Der Einstieg erfolgt meist über Zahlungen an ausländische Konten oder durch Kryptoüberweisungen.

BaFin: Gefährliche Chat-Angebote enttarnen

Die BaFin erklärt generell, dass kein seriöser Finanzdienstleister potenzielle Anleger ausschließlich über Messenger-Gruppen rekrutiert. Auch Versprechen wie garantierte Renditen oder risikofreie Investitionen sollten immer sofort misstrauisch machen. Das gilt vor allem dann, wenn die Initiatoren Druck aufbauen.

Verbraucher sollten jedes Anlageangebot genau prüfen, besonders wenn es sie über WhatsApp oder ähnliche Plattformen erreicht. Hilfreich sind offizielle Unternehmensdatenbanken der Aufsichtsbehörden. Dort lässt sich zumindest klären, ob ein Anbieter überhaupt existiert und ob er eine Lizenz besitzt.