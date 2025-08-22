Vorwahl 0203: Woher kommt der Anruf?

Was sagt die Vorwahl 0203 aus? Hier erfahrt ihr, was es mit der Vorwahl auf sich hat und wie das System dahinter aufgebaut ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zuordnung der Vorwahl 0203

Die Vorwahl 0203 gibt an, dass die Telefonnummer aus der Region Duisburg kommt. Dazu gehören die Stadtteile Duisburgs und der Düsseldorfer Stadtteil Angermund, der besonders nah an Duisburg liegt.

Anzeige

Gleichzeitig gibt die Vorwahl an, dass es sich um eine Festnetz-Nummer handelt, denn das Vorwahl-System gilt für das Festnetz, nicht aber für das Mobilfunknetz.

Wenn eine unbekannte Nummer anruft, ist Vorsicht geboten. Wir zeigen euch im Video, wie ihr Betrugsmaschen erkennt:

Anzeige

So funktioniert das Vorwahl-System

Vorwahlen ermöglichen die Zuordnung von Anrufen. Sie verhindern, dass Anrufe fehlgeleitet werden oder nicht durchkommen. Wer dieselbe Vorwahl hat, braucht diese nicht zu wählen. Aus einer anderen Region heraus muss die Vorwahl aber gewählt werden, um die gewünschte Nummer zu erreichen.

Deutschlandweit wurden die Vorwahlen nach einem System vergeben. Daher gibt die erste Ziffer nach der obligatorischen Null eine grobe Einordnung in die Region und die folgenden Ziffern präzisieren den Standort der Ortsvorwahl. Grob gesagt steigen die Zahlen nach Süden hin auf. So hat der Norden Vorwahlen, die mit 04 beginnen, während ganz im Süden die 08 verortet ist.

Dennoch muss die entsprechende Einordnung nicht stimmen. Mit ein paar technischen Tricks können Betrüger die vermeintliche Vorwahl zweckentfremden. Sie sitzen oft im Ausland und versuchen, durch eine deutsche Vorwahl euer Vertrauen zu gewinnen.