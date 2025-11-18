Vorwahl +1 (001): Aus welchem Land stammt die Nummer?

Bei Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten aus dem Ausland solltet ihr generell vorsichtig sein. Steckt hinter der Vorwahlnummer + 1 oder 001 Betrug?

Welches Land hat die Vorwahlnummer +1 (001)?

Die Vorwahlnummer +1 oder auch 001 gehört zum nordamerikanischen Nummerierungsplan (NANP). Ein solcher Anruf kann also aus den USA oder Kanada sowie mehreren karibischen Staaten wie Jamaika, Bahamas, Trinidad und Tobago, Barbados, Grenada und viele weitere stammen.

Nach der Ländervorwahl +1 folgt immer eine Orts- oder Regionsvorwahl (Area Code). Für New York zum Beispiel -212 oder für Miami -305. Anhand dieses Area Codes könnt ihr feststellen, woher der Anruf tatsächlich stammt.

In diesem Video erfahrt ihr, welche Arten von Telefonbetrug häufig vorkommen:

Vorwahl +1 (001): Wer schreibt oder ruft an?

Bei Anrufen mit der Vorwahl +1 (001) solltet ihr immer vorsichtig sein. Selbst dann, wenn ihr Verwandte oder Freunde in Übersee habt, solltet ihr die Nummer abgleichen. Oft stecken Betrugsversuche dahinter, insbesondere in Form von sogenannten Ping-Anrufen.

Dabei ruft der Betrüger kurz an und legt sofort wieder auf. Ziel des Ganzen ist es, euch zu einem Rückruf zu provozieren. Diese führen aber meist zu teuren Verbindungen, die euch finanziell schädigen. Auch über WhatsApp finden solche Anrufe statt. Hier sollen dann persönliche Daten abgegriffen oder Malware verbreitet werden.

Mit der Vorwahl +1 (001) können möglicherweise auch manipulierte „Tastendruckmodelle“ stattfinden. Hier werdet ihr am Telefon aufgefordert, eine Taste zu drücken, um vermeintliche Gewinne zu erhalten. Dies verursacht aber erhebliche Kosten und kann sogar Phishing zur Folge haben.

Vorwahl 01(001): Weitere Betrugsmaschen

Bei Anrufen mit der Vorwahlnummer +1 (001) könnte es sich um angebliche Bankmitarbeiter handeln. Die versprechen in der Regel hohe Gewinne bei Investments oder verbreiten falsche Gewinnspielbenachrichtigungen. Es hat auch schon Anrufe von „Microsoft-Mitarbeitern“ gegeben, welche Geld oder das Installieren einer Software von euch fordern.

Besonders schlimm sind sogenannte Enkeltrick- oder Schockanrufe. Es wird euch suggeriert, ein naher Familienangehöriger sei in Not und brauche dringend Geld.

So schützt ihr euch vor Betrugsanrufen

Damit ihr im Falle eines Betrugsanrufes, insbesondere mit der Vorwahl +1 (001), gewappnet seid, beachtet folgende Dinge:

Unbekannte Nummern nicht zurückrufen: Vor allem, wenn der Anruf sehr kurz war und ihr niemanden aus den betroffenen Ländern kennt, solltet ihr nicht darauf reagieren.

Vor allem, wenn der Anruf sehr kurz war und ihr niemanden aus den betroffenen Ländern kennt, solltet ihr nicht darauf reagieren. Niemals persönliche Daten am Telefon weitergeben: Seriöse Unternehmen oder Banken fragen euch am Telefon niemals nach Passwörtern, PINs oder Bankdaten.

Seriöse Unternehmen oder Banken fragen euch am Telefon niemals nach Passwörtern, PINs oder Bankdaten. Bei verdächtigen Anrufen sofort auflegen: Betrüger versuchen oft, euch in Gespräche zu verwickeln oder Tasteneingaben („Drücken Sie die 1“) zu provozieren, was zu Kosten führen kann.

Betrüger versuchen oft, euch in Gespräche zu verwickeln oder Tasteneingaben („Drücken Sie die 1“) zu provozieren, was zu Kosten führen kann. Verdächtige Nummern blockieren: Die meisten Smartphones bieten die Möglichkeit, unbekannte oder wiederholt störende Nummern direkt zu sperren.

Die meisten Smartphones bieten die Möglichkeit, unbekannte oder wiederholt störende Nummern direkt zu sperren. Keine Links in verdächtigen Nachrichten anklicken: Über WhatsApp, SMS oder andere Messenger erreichen euch häufig betrügerische Links. Diese enthalten meist eine Schadsoftware oder es können persönliche Daten abgegriffen werden.

Über WhatsApp, SMS oder andere Messenger erreichen euch häufig betrügerische Links. Diese enthalten meist eine Schadsoftware oder es können persönliche Daten abgegriffen werden. Hilfsmittel nutzen: Installiert Apps, die Spam-Nachrichten und -Anrufe automatisch erkennen und filtern.

Installiert Apps, die Spam-Nachrichten und -Anrufe automatisch erkennen und filtern. Keine Antworten geben: Antwortet niemals und unter keinen Umständen mit „Ja“. Meist werden die Gespräche aufgezeichnet und später zusammengeschnitten. Plötzlich habt ihr dann nachweislich ein Abo abgeschlossen, welches Kosten verursacht.

Mit diesen Maßnahmen könnt ihr das Risiko von Betrugsanrufen deutlich reduzieren. Gerade bei internationalen Vorwahlen wie +1 (001), die häufig für Ping- und Phishing-Anrufe genutzt werden, ist es wichtig, sensibilisiert zu sein.