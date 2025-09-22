Vorwahl +37: Wer steckt hinter dem Anruf?

Ihr habt einen Anruf mit der Vorwahl +37 erhalten und fragt euch, wer dahintersteckt? Entscheidend ist, welche Ziffer danach folgt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Warum nutzen Betrüger häufig die Vorwahl +37?

Die Vorwahl +37 ist keine gültige Länderkennung mehr. Ihr seht sie häufig als Bestandteil in veränderten oder manipulierten Nummern, um echte Länderkennungen zu verschleiern. Früher war +37 die Ländervorwahl der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Seit der Wiedervereinigung gibt es diese Nummer nicht mehr.

Anzeige

Betrugsmaschen per Telefon gibt es viele. In diesem Video lernt ihr die wichtigsten kennen:

Zu welchen Ländern gehört die Vorwahl?

Bekommt ihr nun Anrufe mit diesen ersten zwei Ziffern, solltet ihr genauer auf die folgende Zahl achten. Denn einige europäische Länder haben eine Vorwahl, die so beginnt – darunter +370 für Litauen, +371 für Lettland oder +377 für Monaco.

Anzeige

Wenn ihr einen Anruf mit der Vorwahl oder einer dieser Varianten bekommt, stammt der Anruf möglicherweise aus einem dieser Länder – oder es handelt sich um einen gefälschten Anruf, der nur vorgibt, von dort zu kommen.

Hier ein Überblick, welche Vorwahl, mit +37 beginnend, aus welchem Land stammt:

+371 Litauen

+372 Lettland

+373 Moldawien

+374 Armenien

+375 Belarus

+376 Andorra

+377 Monaco

+378 San Marino

+379 Vatikanstadt

Stecken Betrüger hinter dem Anruf?

Kennt ihr nicht gerade jemanden in einem dieser Länder oder habt dort einen Urlaub gebucht, könnte eine Betrugsmasche dahinterstecken. Betrüger aus dem Ausland setzen sogenannte Ping Calls ab, bei denen ihr für Rückrufe mehrere hundert Euro zahlt.

Anzeige

Manche Anrufer geben sich als wichtige Behörde oder als Dienstleister aus und versuchen, euch persönliche Daten zu entlocken – angeblich wegen eines Gewinnspiels, eines Bankproblems oder eines technischen Fehlers.

So schützt ihr euch vor Telefonbetrug

Ist euch die Nummer unbekannt, solltet ihr auf keinen Fall zurückrufen. Gerade bei ausländischen Vorwahlen, auch aus näherliegenden Ländern wie Frankreich und Co. Euer Smartphone bietet meist die Möglichkeit, solche Nummern zu blockieren oder direkt als Spam zu markieren.

Geht im Netz auf Spurensuche und googelt, ob auch andere die Nummer als verdächtig gemeldet haben. Vertraut immer eurem gesunden Menschenverstand: Wenn euch jemand am Telefon unter Druck setzt, Geld verlangt oder seltsame Fragen stellt – legt auf. Keine seriöse Firma arbeitet so.