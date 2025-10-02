VR-Brille statt Fitnessstudio? Ich habe die 300 Euro teure Sport-Alternative getestet

Wer sich fit und gesund halten will, hat zahlreiche Möglichkeiten – vom Fitnessstudio bis zur heimischen Hantelbank. Ein unterschätzter Helfer ist allerdings die Meta Quest 3 und Meta Quest 3S. Die beliebten VR-Brillen powern nicht nur gut aus, sondern bieten auch zahlreiche Fitness-Apps.
Ein Kommentar von Daniel Boldt
Wenn es um Fitness und Sport geht, bin ich kein Experte. Trotzdem bin ich stets darum bemüht, gesund zu leben – und dazu gehört natürlich ausreichend Bewegung und Training in den Alltag zu integrieren. Ich selbst habe deswegen ein paar Hanteln daheim und gehe jeden Tag spazieren.
Ein echter Game-Changer war für mich aber in dieser Hinsicht die Meta Quest 3. Ich besitze die VR-Brille seit einigen Monaten und hab die Vorzüge der virtuellen Realität auch schon in anderen Artikeln auf GIGA behandelt. So nutze ich das Gerät zum Beispiel regelmäßig als Heimkino-Ersatz. Als sportlicher Helfer ist mir die Brille aber erst Anfang des Jahres aufgefallen.
Die Meta Quest 3 ist ein idealer Trainings-Helfer
Eigentlich verwunderlich, denn wer schon mal einen Shooter wie Arizona Sunshine 2 auf der Meta Quest 3 gespielt hat, der weiß, wie extrem anstrengend eine solche Gaming-Session in der virtuellen Realität werden kann. Durch die Immersion vergisst man schnell die Welt um sich herum und merkt erst danach, wie intensiv man sich tatsächlich bewegt hat. In diesem Zusammengang fallen dann oft Sätze wie „Oh, Junge! Das ersetzt ja fast das Fitnessstudio.“ Das ist durchaus wahr, denn die Brille bietet mit ihren cleveren Apps einige geniale Vorteile.
Die Vor- und Nachteile in der Übersicht
- Die Apps sind ein toller Personal Trainer
- Die Apps machen Spaß und erleichtern so das Training
- Ablesbare Fortschritte und Statistiken motivieren enorm
- Keine monatlichen Gebühren für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio
- Kein lästiger Fahrtweg zum Fitnessstudio
- Perfekt für alle, die keine Lust auf die Fitnessstudio-Kultur haben
- Hohe, aber einmalige Anschaffungskosten (300 Euro Minimum)
- Die Apps kosten einmalig oft zwischen 14 und 30 Euro
- Ihr braucht ausreichend Platz Zuhause
- Viele Apps gibt es nur auf Englisch
Klar, wer ordentlich Muskeln aufbauen will, der kommt um schwere Eisen und das echte Fitnessstudio nicht drumherum, aber mit der VR-Brille zu trainieren, ist immer noch besser als gar nicht zu trainieren. Und deswegen war ich schnell von der Idee, die Meta Quest 3 in mein Training einzubauen, begeistert.
Also habe ich einige Apps ausprobiert und das sind meine Favoriten:
Les Mills Bodycombat
Auf den ersten Blick handelt es sich bei Les Mills Bodycombat (im Meta Store ansehen) um einen Box-Simulator – und das ist auch relativ zutreffend. Allerdings steckt in der App wesentlich mehr. Die Übungen und Trainingseinheiten machen nicht nur Spaß, sondern sind auch extrem intensiv. Wer die App und ihre Möglichkeiten ernst nimmt, wird das Ergebnis schnell in den Armen spüren. Auch bei anderen Usern ist die App beliebt. So hält Les Mills Bodycombat derzeit 4,5 von 5 Sternen und das bei über 4.600 Bewertungen.
Litesport: Join the Fitness Revolution
Litesport (im Meta Store ansehen) richtet sich an alle, die sich ein ausgeglichenes Workout wünschen. Hier dürfte für jeden Wunsch etwas dabei sein. Allerdings sind für die eine oder andere Übung zusätzliche Geräte wie zum Beispiel leichte Hanteln notwendig. Nur mit der Brille ist es in diesem Fall also nicht getan. Darüber hinaus gibt es die App nur auf Englisch. Das könnte durchaus eine Hürde sein. Ansonsten ist aber auch diese App mit 4 von 5 Sternen richtig gut bewertet. Besonders positiv: Die App ist kostenlos.
Pure Barre
Diese Fitness-App für die Meta Quest 3 ist ein echter Geheimtipp und nicht zu unterschätzen. Hier geht es vor allem um Körperbeherrschung. Und auch wenn das Marketing der App vor allem Frauen anspricht, profitieren auch Männer von den Trainingseinheiten von Pure Barre (im Meta Store ansehen). Gerade weil die App sich auf Bereiche fokussiert, die oft vernachlässigt werden, wie die Beckenbodenmuskulatur.