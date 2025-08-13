VW erhöht Verbrenner-Preise: Nur ein Modell bleibt verschont

Nur ein beliebter Volkswagen-SUV entkommt dem Aufschlag.

Bei Volkswagen steigen die Preise für nahezu alle Verbrenner-Modelle. E-Autos sind von der Preiserhöhung nur dann betroffen, wenn es um Sonderausstattungen geht.

Volkswagen: Neue Preisrunde trifft Verbrenner

Die Anpassung betrifft das Modelljahr 2026 und folgt dem jährlichen Rhythmus, den Volkswagen traditionell pflegt. Laut einem internen Schreiben an die Händler wird der Preisaufschlag zum 21. August 2025 wirksam. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Erhöhung von 1,5 Prozent im Durchschnitt etwas milder aus als zuletzt. 2024 hatte VW die Preise für Benziner und Diesel noch um bis zu 3,2 Prozent angezogen.

Trotz der moderaten Steigerung dürfte der Schritt für Kunden in gewissem Sinne spürbar sein. Die Inflationsrate lag im Juli bei 2 Prozent, VW bleibt mit seinem Plus von 1,5 Prozent bewusst darunter (Quelle: Automobilwoche). Der Konzern reagiert damit offenbar nicht nur auf steigende Kosten, sondern verfolgt auch strategische Ziele.

Die Preisanpassung umfasst nicht nur die Basispreise. Auch Sonderausstattungen verteuern sich: Dazu gehören unter anderem Sportpakete, spezielle Lackierungen sowie Licht- und Designoptionen. Diese Regelung gilt für sämtliche Antriebsarten, auch Elektroautos sind bei den Extras betroffen.

Nur T-Roc und ID-Modelle bleiben preisstabil

Nicht jedes Modell ist betroffen. Der T-Roc ist vom Aufschlag ausgenommen ist. Hintergrund ist laut Beobachtern die geplante Vorstellung der neuen Generation auf der IAA Mobility in München. Volkswagen nutzt den Moment, um das SUV in neuem Gewand zu zeigen und dabei auch einen neuen Einstiegspreis zu definieren.

Eine weitere Ausnahme bilden die Elektroautos der ID-Reihe. Vom ID.3 bis zum ID.7 sowie beim ID.Buzz bleibt es bei den bisherigen Listenpreisen. Auch 2024 hatte VW bereits auf eine Preiserhöhung bei seinen Stromern verzichtet. Damit verfolgt der Hersteller weiterhin das Ziel, den Absatz von Elektroautos zu fördern und CO₂-Strafzahlungen zu vermeiden.