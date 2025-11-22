VW kann nur staunen: Xiaomi feiert mit E-Autos unerwarteten Erfolg

Während etablierte Autobauer kämpfen, erreicht ein Neuling die Gewinnzone in Rekordzeit.

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi meldet einen Meilenstein, der in der Automobilbranche für Aufsehen sorgt. Die erst im vergangenen Jahr gestartete Sparte für Elektroautos hat bereits im dritten Quartal die Gewinnschwelle überschritten und einen Gewinn von 700 Millionen Yuan – umgerechnet rund 85,5 Millionen Euro – erzielt. Dieser schnelle Erfolg führt dazu, dass das Unternehmen seine Ziele für das laufende Jahr deutlich anhebt.

Xiaomi macht viel früher Gewinn mit E-Autos

Xiaomi rechnet nun damit, mehr als 400.000 Fahrzeuge auszuliefern. Das ursprünglich anvisierte Ziel von 350.000 Autos wurde bereits in dieser Woche erreicht. Konzernchef Lei Jun teilte zudem über soziale Medien mit, dass das Unternehmen seit dem Marktstart seines ersten Modells SU7 bereits eine halbe Million Elektroautos produziert hat.

Dieser beeindruckende Erfolg im Fahrzeuggeschäft steht im Kontrast zur Entwicklung in Xiaomis Kerngeschäft. Während die Autosparte floriert, kämpft der Konzern im Smartphone-Markt mit Gegenwind. Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, da der chinesische Automarkt als extrem wettbewerbsintensiv gilt und von einem harten Preiskampf geprägt ist.

Allerdings bleiben die Herausforderungen groß. Der weltweite Mangel an Computerchips treibt die Kosten für alle Hersteller in die Höhe. Gleichzeitig läuft in China eine wichtige Steuervergünstigung für Elektroautos schrittweise aus, was die Nachfrage bremsen könnte. Diese Unsicherheiten haben dazu geführt, dass ein Großteil der anfänglichen Kursgewinne der Xiaomi-Aktie wieder zunichtegemacht wurde und der Konzern an der Börse derzeit zu den schwächeren Technologiewerten Chinas zählt (Quelle: Handelsblatt).

Xiaomis E-Autos bald auch in Europa

Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi hat offiziell bestätigt, seine Elektroautos ab 2027 auch in Europa zu verkaufen. Die Vorbereitungen für diesen Schritt laufen bereits auf Hochtouren: In München wurde ein eigenes Entwicklungszentrum aufgebaut, das von zwei ehemaligen Top-Managern von BMW geleitet wird. Das erste Modell des Unternehmens, der SU7, ist sogar schon in Deutschland für Testfahrten zugelassen, um das Fahrzeug optimal auf die europäischen Anforderungen abzustimmen.

Die Expansion nach Europa wird durch den enormen Erfolg im chinesischen Heimatmarkt angetrieben. Für etablierte Autobauer wie VW, BMW, Mercedes und Co. könnte die Luft dadurch nicht nur in China wirklich dünn bleiben, sondern auch in Europa viel dünner werden.