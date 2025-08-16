VW knallhart: 24 Jahre alter SUV-Favorit endet auf dem Abstellgleis

Der Touareg gehört zu VW – oder eben schon bald nicht mehr.

Der Kahlschlag bei Volkswagen geht weiter. Jetzt trifft es das beliebte SUV Touareg, wie Autocar aus Insiderkreisen bei VW erfahren hat.

VW schickt Touareg 2026 in Rente

Schon 2026 soll das beliebte SUV eingestellt werden, wobei ein konkretes Produktionsende nicht bekannt ist. Gebaut wird der Touareg bis dahin noch in Bratislava, wo auch der Porsche Cayenne auf der gleichen Plattform entsteht – und das immerhin schon seit 2002. Der Touareg gehört damit nach Klassikern wie Golf und VW Bus (aktuell T7) zu den ältesten noch gebauten Modellen der Marke.

Ein direkter Nachfolger für den Touareg ist nach bisherigen Informationen nicht vorgesehen. Deswegen wird aber keine Lücke ins Angebot von Volkswagen gerissen. Als Grund für das Ende wird eine Neuausrichtung bei VW angegeben, zu der das Premium-SUV nicht mehr so recht passt.

Stattdessen will VW wohl auf den neuen Tayron setzen. Das ebenfalls satt ausgestattete SUV reiht sich über dem Tiguan ein und ist in vier Antriebsversionen erhältlich – alles dabei, außer einem reinen Elektroantrieb. Autocar zufolge soll der Tayron mehr Kunden ansprechen als der in die Jahre gekommene Touareg.

VW mistet aus: Diese Modelle verabschieden sich

Der Touareg ist mit seinem Schicksal nicht allein: Die Kabrio-Version des T-Roc ist noch in diesem Jahr Geschichte. Dem Arteon war nie großer Erfolg beschieden, seit 2023 ist die Limousine Vergangenheit. Die Kombi-Variante soll 2026 abgesägt werden.

Klingt, als würde Volkswagen einen Verbrenner nach dem anderen aussortieren. Doch auch vor E-Autos macht der Kahlschlag nicht halt. Als Erstes trifft es jüngsten Berichten zufolge den noch jungen ID.5

Künftig sollen alte Modellnamen bei VW ihre Wiedergeburt feiern. So wurde jetzt bekannt, dass der kommende ID.2all als Serienversion das E-Auto-Kürzel „ID.“ beerdigen wird. Dann ist wieder Platz für Polo und Co.