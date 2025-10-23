VW-Kunden entsetzt: So haben sie sich ihr teures E-Auto nicht vorgestellt

VW macht das Navi zur Litfaßsäule.

Volkswagen sorgt bei seinen E-Auto-Fahrern für Ärger. In der ID.7-Reihe taucht neuerdings Werbung auf dem Infotainment-Display auf. Nicht wenige Kunden fühlen sich davon etwas überrumpelt.

VW ID.7 zeigt Werbung auf dem Display

Besitzer des VW ID.7 berichten, dass sie jetzt auch Empfehlungen für Ladepunkte oder Supermärkte direkt auf dem Infotainment-Bildschirm sehen – und das sogar während der Fahrt. Die Hinweise erscheinen offenbar als Pop-up über der normalen Routenführung.

Anscheinend fragt die VW-App die Besitzer des Wagens zu einem früheren Zeitpunkt, ob sie „Empfehlungen“ auf dem Display sehen möchten. Wer ohne nachzudenken schnell zustimmt, merkt möglicherweise erst später, dass damit eigentlich Werbung gemeint ist (Quelle: Reddit).

Immerhin: Die Einblendungen lassen sich über die Einstellungen auch wieder abschalten, heißt es. Manche Besitzer des E-Autos sind aber dennoch irritiert, dass ein über 60.000 Euro teures Fahrzeug so einfach zur digitalen Litfaßsäule mutiert.

Werbung im Auto: Ist das nur der Anfang?

VW ist mit der Idee nicht allein. In den USA experimentieren Jeep und Ford schon länger mit Werbung im Fahrzeug. Bei Ford gibt es sogar Patente für ein System, das Werbetafeln an der Straße erkennt und deren Inhalte im Fahrzeug-Display wiedergibt. Denkbar wären in Zukunft auch personalisierte Anzeigen je nach Standort, Fahrverhalten oder Ladezustand des Akkus. (Quelle: golem.de)

Auch wenn die Werbung bei Volkswagen derzeit anscheinend nur auf Wunsch des Fahrers aktiv ist, befürchten nicht wenige, dass Anzeigen im Navi künftig zum Standard werden. Die Automobilbranche sucht schließlich immer nach neuen Einnahmequellen. Der digitale Innenraum bietet dafür reichlich Platz.