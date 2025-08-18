VW macht riskanten Schritt und nimmt sich dabei BMW zum Vorbild

Mit Abos machen sich Autobauer bisher keine Freunde – VW versucht es trotzdem.

Für den ID.3 startet VW im Modelljahr 2025 Funktionen, die Kunden per Abo hinzubuchen können. Am auffälligsten dabei ist die Möglichkeit, dem Elektromotor mehr Kraft zu verpassen: von 150 auf 170 kW geht es rauf – für 18,90 Euro pro Monat.

VW startet Abos für E-Autos

Wer sich das nicht ganz billige Leistungsupgrade für etwas weniger leisten will, wählt das Jahresabo für 189 Euro oder aktiviert die Funktion unbefristet: Kostenpunkt 629 Euro. Nur im letzten Fall ist die volle Motorleistung dann auch an das Fahrzeug gebunden und wird beim Verkauf weitergegeben. Das Abo überträgt sich hingegen nicht, wenn der Wagen den Besitzer wechselt.

Zunächst war die Änderung in Großbritannien aufgetaucht (Quelle: Autoexpress). Dort soll VW auch noch einen Schritt weitergehen und die ID.3-Versionen Pro und Pro S von Werk aus nur noch mit auf 150 kW gedrosseltem Motor anbieten. Wer mehr will, muss extra zahlen.

Im deutschen Konfigurator hingegen scheint es noch Unstimmigkeiten zu geben. Grundsätzlich werden ID.3 Pro und Pro S mit 170 kW Maximalleistung angegeben. Auto Motor Sport zufolge werden auch hier die neuen Optionen eingeführt, die die volle Leistung erst abwürgen und dann im Abo freischalten.

Abos greifen um sich – zum Leidwesen der Kunden

Damit geht Volkswagen mehr oder minder den gleichen Weg mit seinen Elektroautos, der sich auch schon für BMW als steinig erwiesen hat. Für 17 Euro im Monat die Sitzheizung nutzen können – der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten.

Auch Mercedes nutzt längst die Möglichkeit, bereits verbaute Funktionen in den Autos aus der Ferne gegen Geld freizuschalten. Bei Tesla gehört es seit Jahren dazu. Für die Hersteller ein lukratives Geschäft, insofern also kein Wunder, dass VW gerade in der aktuell noch immer schwierigen Phase zu diesem Mittel greift.

Abos im Auto – zum Heulen! Oder?! Für Kunden ist der Abo-Druck bestenfalls ein zweischneidiges Schwert. Ja, wer sich die volle Power oder höchste Ausstattung nicht zum Kauf leisten kann oder möchte, kann das Auto auch im Nachhinein noch nachrüsten. Man muss also nicht einen neuen Wagen suchen, bloß weil man ein Navi und etwas mehr Power will. Praktisch für Sparfüchse, die später etwas Geld übrig haben. Auf der anderen Seite kauft ihr ein künstlich beschnittenes Auto, das eigentlich viel mehr kann. Obwohl ihr zehntausende Euro an Volkswagen abdrückt, kriegt ihr nicht das vollständige Auto – wirklich schade! Gerade mit kommenden günstigeren E-Auto-Modellen europäischer Hersteller müssen wir uns aber wohl genau an diesen Abo-Wahn gewöhnen. Felix Gräber

