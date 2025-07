VW spart am falschen Ende: Bei diesen Neuwagen sollten Kunden genau hinschauen

Bei VW gibt es Billigreifen mittlerweile serienmäßig.

Wer 40.000 Euro und mehr für einen neuen VW ausgibt, rechnet mit einer hochwertigen Ausstattung – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Teilen. Doch genau da spart der Autobauer anscheinend: Serienmäßig kommen inzwischen Billigreifen aus China zum Einsatz. Tests zeigen deutliche Schwächen.

VW Tiguan: Billigreifen zu Premiumpreisen

Ein VW Tiguan ist für einen Grundpreis von rund 40.000 Euro zu bekommen – und Billigreifen aus Fernost gehören mittlerweile mit zum Paket. Das sorgt bei Kunden und im Handel für Kopfschütteln. Wie der VW-Konzern selbst bestätigt, kommen beim neuen Tiguan sowie beim Cupra Terramar Reifen des China-Herstellers Linglong zum Einsatz.

In Tests schneidet der „Linglong Sport Master“ regelmäßig schlecht ab. Im ADAC-SUV-Test 2024 landete der Reifen sogar auf dem allerletzten Platz. Er wies gravierende Mängel bei Fahrverhalten und Sicherheit auf. Besonders in Ausweichsituationen reagierte der Reifen instabil, so der ADAC.

VW beschwichtigt hingegen: Die Linglong-Reifen würden aktuell nur in geringem Umfang eingesetzt. Laut Konzern wurden im Jahr 2024 rund 10.000 Stück bestellt. Die Lieferbeziehung existiert seit etwa zehn Jahren, war bisher aber auf den chinesischen Markt beschränkt. Jetzt erreicht sie Europa (Quelle: Focus).

Für den chinesischen Hersteller ist das ein Prestigeprojekt, für VW möglicherweise eine Rechnung mit zu hohem Risiko. Denn die Reifenwahl ist nicht nur ein Detail, sondern ein sicherheitsrelevanter Faktor – und im Premiumsegment ein Affront gegenüber den Kunden.

Sparzwang bei VW: Billig wird zum Standard

Die Entscheidung für Billigreifen steht exemplarisch für den aktuellen Kurs des Konzerns. Nach einem Gewinneinbruch von über 36 Prozent im zweiten Quartal sucht VW an allen Stellen nach Sparpotenzial.

Belastet wurde das neue Ergebnis durch Zölle in den USA, geringere Margen bei Elektroautos und teure Umstrukturierungen. Das operative Ergebnis fiel auf 3,83 Milliarden Euro, die Marge schrumpfte auf 4,7 Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bereits gesenkt (Quelle: Tagesschau).