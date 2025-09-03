VW spricht Klartext: Der Elektro-Polo ist nur noch Tage entfernt

VW hält sich an sein Versprechen und bringt den Polo als E-Auto zurück — der Name ID. Polo zeigt, wo es in Zukunft langgeht.

VW stellt in Kürze die Serienversion des Konzepts ID.2all vor. Schon vor der IAA Mobility verraten die Wolfsburger den neuen – und doch sehr bekannten – Namen des neuen Stromers: ID. Polo soll das langersehnte Elektroauto ab 25.000 Euro Startpreis heißen.

VW macht ID.2 zum E-Auto ID. Polo

Die weiteren Infos – abgesehen vom Startpreis – behält sich Volkswagen noch vor. Klar ist aber, dass nicht nur der zunächst als ID.2 erwartete Stromer einen neuen Namen bekommen wird, wie VW-Markenchef Thomas Schäfer erklärt (Quelle: Volkswagen):

Unsere Modellnamen sind in den Köpfen der Menschen fest verankert. Sie stehen für eine starke Marke und verkörpern Eigenschaften wie Qualität, zeitloses Design und Technologie für alle. Daher werden wir unsere bekannten Namen in die Zukunft führen. Der ID. Polo ist nur der Anfang.

Mit jeder neuen Modellgeneration sollen die bisherigen Elektrofahrzeuge ID.3, ID.4 und ID.7 sowie ID.7 Tourer für sie neue Namen erhalten – die wir Kunden freilich alle längst kennen. So dürfte wohl aus dem ID.7 früher oder später der ID. Passat werden. Ob der wahrscheinlich schon abgesägte ID.5 unter diesen Umständen mit neuem Namen doch noch auf eine lange Zukunft hoffen kann, wird sich zeigen müssen.

Klar ist damit aber, dass die ID-Marke VW doch noch erhalten bleibt. Zuvor schien sicher, dass Volkswagen von dem Kürzel komplett abrücken würde.

VW lässt mehr neue E-Autos durchblicken

Neben dem ID. Polo klingen in Volkswagens Mitteilung weitere kommenden E-Autos an, die ebenfalls im kommenden Jahr an den Start gehen sollen. Darunter ist die aufgepowerte Version ID. Polo GTI schon erwartet worden.

Nebeneinander fallen die feinen Unterschiede zwischen ID. Polo und der GTI-Version deutlich ins Auge. (© Volkswagen AG)

Neu ist allerdings der Plan, schon 2026 eine Elektroversion des beliebten Kompakt-SUV T-Cross auf den Markt zu bringen – wenn auch erst zum Ende des Jahres. Mit diesem Modell weicht VW aber auch direkt wieder etwas von dem eingeschlagen Weg bei der Namensgebung ab: Er wird nicht zum ID. T-Cross, sondern schlicht als ID. Cross erscheinen.

Verbrenner-Fans können übrigens aufatmen: Der schleppende Wechselwille am Automarkt von Verbrenner zu E-Auto zeigt sich auch klar in der Ankündigung, dass die neuen Elektro-Pendants neben ihren Vorgängern angeboten werden sollen. Sobald es einen ID. Golf oder den ID. Cross gibt, wird also nicht der Verbrenner dafür eingestellt.

Beim Polo könnte das etwas anders aussehen. Zumindest die Fertigung in Europa hat VW schon aufgegeben und das Werk in Spanien für die Fertigung der neuen, kleineren Elektroautos umgesattelt. Neben dem ID. Polo soll es Versionen des Kompaktstromers sowohl von Skoda als auch von Cupra geben.