VW startet weltweiten Rückruf: Dieses Fahrzeug kann im schlimmsten Fall in Flammen aufgehen

Mehr als 12.000 Fahrzeuge sind vom Rückruf bei Volkswagen betroffen.

Volkswagen hat einen weltweiten Rückruf für den Touareg mit Plug-in-Hybrid-Antrieb gestartet. Grund ist eine potenzielle Brandgefahr, die von der Hochvoltbatterie ausgehen kann. Weltweit sind 12.352 Fahrzeuge betroffen, die zwischen September 2018 und August 2024 gebaut wurden. In Deutschland müssen deshalb 4.853 Halter eine Werkstatt aufsuchen.

Das ist das Problem beim VW Touareg

Das Problem liegt in den Zellmodulen der Batterie. Während des Ladevorgangs kann es zu einer Überhitzung kommen, die laut den Warnungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) im schlimmsten Fall einen Fahrzeugbrand auslösen kann.

Der Rückruf wird von der Behörde unter der Referenznummer 15666R überwacht (Quelle: KBA-Online), während VW ihn intern unter dem Code 93FK führt. Die betroffenen Fahrzeuge wurden konkret im Zeitraum vom 27. September 2018 bis zum 21. August 2024 produziert.

Das sollten betroffene VW-Fahrzeughalter jetzt tun

Die Behebung des Problems erfolgt durch ein kostenloses Software-Update, das in einer Vertragswerkstatt aufgespielt wird. Diese neue Software verbessert die Überwachung der Batterietemperatur durch eine Onboard-Diagnose und führt eine Ladebegrenzung ein, um kritische Zustände zu vermeiden.

Bis das Update installiert ist, rät der Hersteller zu erhöhter Vorsicht. Besitzer sollten beim Laden auf ungewöhnliche Gerüche oder eine spürbare Hitzeentwicklung achten und ihr Fahrzeug vorsorglich im Freien abstellen.

Die betroffenen Fahrzeughalter werden vom Hersteller beziehungsweise in Deutschland direkt vom Kraftfahrt-Bundesamt schriftlich über den Rückruf informiert. Alternativ können sich Halter auch direkt an ihre Vertragswerkstatt wenden.

Übrigens: VW hat den Touareg inzwischen beerdigt. Das SUV wird nicht mehr gebaut.

