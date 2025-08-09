VW tut es wirklich: E-Autos stehen vor großer Veränderung

VW stellt seine E-Autos auf den Kopf – mit neuen alten Namen, die jeder wiederkennen kann.

Die ID-Reihe ist am Ende. Volkswagen will seine Elektroautos nicht mehr unter dem bisher für Elektroantrieb bekannten Markenkürzel vertreiben. Stattdessen steht die Rückkehr zu guten alten Modellbezeichnungen an. Den Start soll der schon in Kürze vorzustellende und bisher als ID.2 erwartete Kompaktstromer hinlegen.

VW kehrt E-Auto-Marke „ID“ den Rücken

Diesen klaren Schlussstrich soll VW-Markenchef Thomas Schäfer gegenüber der Belegschaft schon im Februar angekündigt haben, wie jetzt bekannt wurde (Quelle: Wolfsburger Allgemeine Zeitung via News38). Für die Entscheidung gab es Berichten zufolge tosenden Applaus von den VW-Angestellten.

Das nächste neue E-Auto der Wolfsburger, bisher als ID.2 erwartet, soll noch im Vorfeld der IAA im September seine Prämiere feiern – und als erster Stromer nicht mehr der ID-Nomenklatur folgen. Welchen Namen der Kompaktwagen tragen soll, hat Schäfer wohl auch intern noch nicht verraten.

Nur so viel gab er preis, dass „ikonische Namen“ nicht sterben dürften. Das Konzeptfahrzeug ID.2all gilt Beobachtern als elektrisches Polo-Pendant, seit VW den Wagen erstmals zeigte. Die Chancen stehen daher gar nicht so schlecht, dass VW in Kürze den elektrischen Polo der Öffentlichkeit präsentiert. Ob, oder eher, wann dann auch der Golf oder sogar noch andere bekannte ältere Volkswagen ihr elektrisches Comeback feiern, wird sich zeigen.

„VW braucht keine fancy Namen“

Dass VW die bekannten Modellnamen weiterführen will, ist schon seit längerem kein Geheimnis mehr. Dass damit aber auch die ID-Reihe ihr Ende finden soll, war bisher noch nicht klar.

Der Schritt könnte sich allerdings als Segen erweisen, meint Helena Wisbert, Leiterin des Center Automotive Research und Professorin für Automobilwirtschaft an der Ostfalia-Hochschule: „Die ID-Reihe war von der Namensgebung nicht ganz so glücklich“, erklärt die Expertin, die bis 2016 selbst bei VW arbeitete und dort an den frühen Schritten des E-Auto-Wegs mitarbeitete. Heute sagt sie: „VW braucht keine fancy Namen.“