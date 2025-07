Wachs aus Teppich entfernen? Das Gerät dazu hat jeder im Haus

Ob bei einem romantischen Abend, einem Stromausfall oder während der Weihnachtszeit: Manchmal passiert es, dass Kerzenwachs auf den Teppich tropft. Ist das Wachs einmal im Gewebe, scheint es schwer entfernbar. Doch mit den richtigen Mitteln und etwas Geduld bekommt ihr den Teppich wieder sauber.

Erste Hilfe bei Wachs auf dem Teppich

Hinweis: Die Tipps gelten für handelsübliche Teppiche. Stellt sicher, dass euer Bodenbelag Hitze verträgt. Seid ihr euch unsicher oder habt einen besonders teuren Teppich, solltet ihr lieber eine professionelle Reinigung aufsuchen, bevor ihr ihn noch mehr zerstört.

Versucht nicht, flüssiges Wachs sofort zu entfernen. Das führt meist dazu, dass es noch tiefer in die Fasern gedrückt wird. Lasst es stattdessen vollständig aushärten. Ihr könnt den Prozess beschleunigen, indem ihr Eiswürfel in einem Plastikbeutel auf das Wachs legt. Das verhindert, dass Feuchtigkeit in den Teppich dringt.

Ist das Wachs hart, könnt ihr grobe Wachsstücke vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand wie einem Buttermesser oder einer Plastikkarte abkratzen. Achtet aber darauf, die Teppichfasern nicht zu beschädigen. Es bleibt in der Regel ein dünner Wachsfilm zurück. Der lässt sich mit Hitze entfernen.

Diese Utensilien helfen

Legt dazu ein saugfähiges Papier über die betroffene Stelle. Das kann zum Beispiel ein Küchenpapier, Löschpapier oder ein Kaffeefilter sein. Stellt dann ein Bügeleisen auf mittlere Hitze. Deaktiviert die Dampffunktion. Nun bügelt ihr vorsichtig über das Papier. Das Wachs schmilzt erneut und wird vom Papier aufgesogen. Wiederholt das mit frischem Papier, bis kein Wachs mehr übertragen wird. Alternativ könnt ihr anstelle des Bügeleisens auch einen Föhn verwenden. Dieser eignet sich besonders bei empfindlichen Teppichen.

Oft bleiben fettige Flecken zurück. Diese Flecken bekommt ihr mit etwas Teppichreiniger (bei Amazon ansehen), Spülmittel oder Reinigungsalkohol weg. Tragt das Mittel mit einem Tuch auf und tupft es vorsichtig ein. Danach behandelt ihr die Stelle mit klarem Wasser nach und tupft sie trocken.

