Während alle über Chatbots reden, baut Amazon-Gründer Bezos eine KI, die viel größere Probleme löst

Die nächste große KI-Welle soll keine Texte oder Bilder erstellen, sondern die Industrie revolutionieren.
In Kürze: Neues KI-Start-up des Amazon-Gründers
Amazon-Gründer Jeff Bezos kehrt mit seinem neuen KI-Start-up Project Prometheus als CEO zurück. Das Besondere daran: Er will nicht den nächsten ChatGPT-Klon bauen und gegen OpenAI, Google oder X antreten.
Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf Sprachmodelle und Bildgeneratoren konzentriert, zielt Bezos auf ein weitaus komplexeres Feld: die Revolution der physischen Ökonomie. Seine KI soll nicht digitale Inhalte erstellen, sondern:
- Durchbrüche in der Forschung erzielen
- Neue Materialien entwickeln
- Fertigungsprozesse optimieren
- Fortschritte im Ingenieurwesen fördern
An Bezos Seite steht mit Dr. Vik Bajaj ein Wissenschaftler, der bei Google X und Verily bereits an der Schnittstelle von Technologie und Biowissenschaften gearbeitet hat. Zusammen wollen sie die wirklich handfesten Dinge verändern: Es geht nicht mehr nur um Daten und Software, sondern um greifbare Fortschritte in der realen Welt.
Hintergrund: Das hat Bezos mit seinem Start-up vor
Um diese Vision umzusetzen, wurde Project Prometheus mit einem Startkapital von 6,2 Milliarden US-Dollar ausgestattet. Eine Summe, die deutlich macht, dass dies kein Experiment, sondern ein ernsthafter strategischer Vorstoß ist. Das Unternehmen hat bereits fast 100 Forscher von KI-Größen wie OpenAI und Meta abgeworben, um die nötige Expertise zu bündeln. Der Fokus liegt darauf, die Intelligenz vom Bildschirm zu lösen und in die Labore und Fabrikhallen zu bringen.
Bezos scheint eine Wette auf die nächste Phase der KI-Revolution abzuschließen. Er investiert dort, wo die Komplexität am höchsten und die potenziellen Umwälzungen am größten sind. Anstatt die nächste App zu entwickeln, die fragwürdige Katzenbilder generiert, will er die Art und Weise verändern, wie wir Medikamente entdecken, Batterien bauen oder Produktionsketten steuern.