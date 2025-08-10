Wäre dieses Smartphone von Apple, wären alle Probleme gelöst

Gehen Flip-Phones wirklich so leicht kaputt?

Ich hab mein Foldable von Motorola jetzt seit einem Monat und muss sagen: bis jetzt gabs bei mir noch keine Probleme und laut Hersteller soll das Moto Razr 60 Ultra auch 800.000 Faltvorgänge überstehen. Das wären dann also bei 200 Faltvorgängen pro Tag über 10 Jahre.

Klingt vielleicht etwas zu optimistisch, aber genau das war einer der Hauptgründe, warum ich mir erst jetzt und nicht schon vor 5 Jahren ein Flip-Phone geholt habe. Die Technik ist inzwischen wirklich besser geworden, selbst den Display-Knick merkt man im Alltag kaum noch.

Dafür stört mich aber was anderes und ich bin mir noch nicht sicher, was es genau ist. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen!

Vorher hatte ich ein Jahr lang ein iPhone 15 Pro genutzt und bin dann aufs Flip-Phone umgestiegen, weil ich mal was ganz anderes haben wollte. Und bis vor ein paar Tagen war ich auch wirklich zufrieden mit dem Wechsel, aber dann musste ich doch nochmal was am iPhone heraussuchen und irgendwie hat sich das besser angefühlt. Seit dem überlege ich, ob das an der Software liegt und mich einfach doch inzwischen so an iOS gewöhnt hatte oder es vielleicht das Format ist. Denn auch wenn ich das Außendisplay vom Motorola Razr 60 Ultra für Kleinkram wie WhatsApp checken, Spotify, Google Maps liebe, klappt man das Handy für die meisten Sachen auf und dann ist es nun mal ziemlich groß und nicht mehr ganz so handlich. Liegt es also an der Größe bzw. Länge oder hätte ich doch einfach warten müssen, bis Apple endlich aus dem Knick kommt und ein eigenes Flip-Phone mit iOS auf den Markt bringt?