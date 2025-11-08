Wärmepumpe für 5.000 Euro: So ist es möglich

Ein Handwerker zeigt, wie man den teuersten Umbau am Haus selbst hinbekommt – und dabei Zehntausende Euro spart.

Kann man wirklich eine Wärmepumpe selbst installieren – ohne Fachbetrieb, aber mit handwerklichem Geschick? Der YouTuber „Der Fachwerker“ sagt: Ja. In einem ausführlichen Video erklärt er, wie sich die teuerste Modernisierung im Haus mit Eigenleistung realisieren lässt – und das für nur rund 5.000 Euro statt der üblichen 30.000 bis 45.000 Euro.

Wärmepumpe für 5.000 Euro ist möglich

Der größte Hebel: die Arbeitskosten. Während Fachbetriebe teure Stundenlöhne, Aufschläge und Verwaltungskosten berechnen, fällt bei einem „Do it yourself“-Einbau nur Material und Werkzeugmiete an. Der Fachwerker zeigt, dass sich Wärmepumpen – insbesondere sogenannte Monoblock-Modelle – mit überschaubarem Aufwand selbst anschließen lassen. Diese Systeme sind geschlossen, enthalten bereits das Kältemittel und werden einfach mit Vor- und Rücklauf der bestehenden Heizungsanlage verbunden.

Doch ganz ohne Regeln geht es nicht. Wer eine Förderung beantragen will, braucht eine Fachunternehmererklärung und einen hydraulischen Abgleich durch einen Installationsbetrieb. Außerdem verlangt der Verteilnetzbetreiber (VNB) in Deutschland eine Anmeldung – und hier liegt der Knackpunkt: Über 800 Netzbetreiber handhaben das unterschiedlich. Manche akzeptieren einfache Online-Meldungen, andere fordern Unterschriften von Fachbetrieben und mehrseitige Formulare. Der Fachwerker rät deshalb, sich vorab zu informieren, wie „locker“ der eigene VNB ist.

Keine Experimente mit der Elektrik

Beim elektrischen Anschluss mahnt der YouTuber zur Vorsicht. Eine Wärmepumpe läuft mit Drehstrom – das bedeutet Arbeiten an der Hauptverteilung, und die dürfen nur Elektriker durchführen. Wer keine Erfahrung hat, sollte diesen Teil unbedingt abgeben. Auch bei der Platzwahl gilt es, rechtliche Vorgaben zu beachten: In manchen Bundesländern dürfen Wärmepumpen nur in bestimmten Abständen zur Grundstücksgrenze stehen, besonders wenn sie mit Propan (R290) betrieben werden – einem brennbaren Kältemittel.

Trotz dieser Hürden zeigt der Fachwerker, dass das Projekt machbar ist. Er rechnet im Video mit rund 2.500 bis 4.500 Euro für die Wärmepumpe selbst, 400 bis 500 Euro für gemietete Werkzeuge wie Presszange oder Spülgerät und etwa 500 bis 1.000 Euro für Rohrleitungen, Dämmung und Kleinteile. Selbst mit einem hinzugezogenen Elektriker bleibt die Gesamtsumme bei etwa 5.000 Euro – also einem Bruchteil des Fachbetriebsangebots.

Sein Fazit: Der DIY-Einbau einer Wärmepumpe ist legal, machbar und finanziell attraktiv – vorausgesetzt, man arbeitet sorgfältig, informiert sich über Vorschriften und weiß, wann Profis gebraucht werden. Viele Hausbesitzer greifen bereits zu dieser Lösung, um Wartezeiten und hohe Handwerkerpreise zu umgehen.

