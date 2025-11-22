Wärmepumpe statt Gas- oder Ölheizung: In 2 Minuten wisst ihr, ob das funktioniert

Ein einfacher Test mit eurer alten Heizung verrät, ob die teure Investition in eine Wärmepumpe funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Umstieg auf eine Wärmepumpe beschäftigt viele Hausbesitzer, doch die Unsicherheit ist groß: Funktioniert diese Technik in meinem vielleicht älteren Haus überhaupt effizient? Ein simpler Trick, der sogenannte 50-Grad-Test, gibt euch eine verlässliche erste Einschätzung, ohne dass ihr sofort einen Fachbetrieb beauftragen müsst.

Anzeige

50-Grad-Test vor Wärmepumpen-Einbau

Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt entscheidend von der Vorlauftemperatur ab – also der Temperatur des Wassers, das in eure Heizkörper fließt. Für den Test müsst ihr an einem kalten Wintertag die Vorlauftemperatur reduzieren und abwarten.

So solltet ihr Schritt für Schritt vorgehen:

Der richtige Zeitpunkt: Wähle einen kalten Tag mit Außentemperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter.

Vorlauftemperatur senken: Stelle die Vorlauftemperatur deiner aktuellen Heizung auf einen Wert zwischen 50 und 55 Grad Celsius ein.

Thermostate einstellen: Drehe alle Heizkörper-Thermostate im gesamten Haus auf die Stufe 3. Das entspricht einer gewünschten Raumtemperatur von etwa 20 Grad Celsius.

Beobachten: Prüfe nun für ein bis zwei Tage, ob alle Räume im Haus angenehm warm werden und diese Temperatur auch halten.

Bleibt es überall warm, ist dein Haus sehr wahrscheinlich für eine Wärmepumpe geeignet. Wird es kühl, sind vor einem Umstieg wahrscheinlich energetische Maßnahmen wie zum Beispiel größere Heizkörper, neue Fenster oder eine bessere Dämmung nötig (Quelle: Chip).

Anzeige

Was das Ergebnis für euch bedeutet

Wenn euer Zuhause auch bei niedrigen Außentemperaturen mit 50 Grad Vorlauftemperatur warm wird, sind die Grundvoraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe erfüllt. Sie könnte bei euch effizient und ohne explodierende Stromkosten laufen. Wird es in den Räumen hingegen ungemütlich kühl, ist das ein klares Zeichen dafür, dass euer Haus zu viel Wärme verliert und energetische Verbesserungen notwendig sind, bevor sich ein Umstieg lohnt.

Oft sind es schon kleinere Anpassungen, die einen großen Unterschied machen können. Der Austausch einzelner, kleiner Heizkörper gegen größere Modelle oder ein hydraulischer Abgleich des gesamten Systems können die Effizienz deutlich steigern. In manchen Fällen sind jedoch größere Maßnahmen wie der Austausch alter Fenster oder eine Außendämmung unumgänglich.

Ein unabhängiger Energieberater hilft dabei, die sinnvollsten und wirtschaftlichsten Schritte für euer Haus zu finden. Der Trick ersetzt zudem keine professionelle Beratung vor dem Einbau einer Wärmepumpe.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.